5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Vahit Okumuşer ve beraberindeki heyet tarafından Vali Mustafa Tutulmaz’a bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette konuşan Okumuşer, plastik poşet kullanımının yüzde 75 azaldığını kaydetti.

1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda 5 Haziran’ın ‘Dünya Çevre Günü’ olarak kabul edildiğini aktaran Okumuşer, her yıl Türkiye dâhil olmak üzere tüm dünyada 5 Haziran gününün ‘Dünya Çevre Günü’ olarak kutlandığını belirtti. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin düzenleme hakkında da bilgiler veren Okumuşer, “Çevrenin korunması, kaynak verimliliği sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak itibariyle plastik poşetler satış noktalarına ücretli olarak verilmeye başladı. Mayıs ayı itibariyle il genelinde kişi başı poşet kullanımıyüzde 70-75 oranında azalmıştır” diye konuştu

Çevre anlamında yürütülen çalışmalar, faaliyetler ve hafta nedeniyle düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler veren Okumuşer: “Cumhurbaşkanımızın eşi sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi 26 Ekim 2017 tarihinde tanıtım toplantısı ile yürürlüğe girdi. Bakanlığımızca hazırlanan proje de; projenin 2018 yılında Ankara’da, takip eden yıllarda da diğer illerde uygulamaya geçmesi planlanmıştır. İlimiz 3. ve 4. Kademe olarak projenin 2021 yılında uygulamaya geçeceği iller arasında yer almasına rağmen; 8 Aralık 2017 tarihinde sayın Valimizin talimatıyla 14 Aralık itibariyle “Sıfır Atık Projesi’nin uygulanmasına yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Projede gelinen aşama dikkate alındığında, ilimizin ilk sırada yer alan iller arasında olması memnuniyet vericidir” dedi.