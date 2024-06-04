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Tarih 5 Haziran 2022: Mustafa Mahmud Şeref'in vefatı (Akademisyen)
Tarih

5 Haziran 2022: Mustafa Mahmud Şeref'in vefatı (Akademisyen)

Yeniakit Publisher
2024-06-04 04:53:00 -
5 Haziran 2022: Mustafa Mahmud Şeref'in vefatı (Akademisyen)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Akademisyen Mustafa Mahmud Şeref'i hayırla yâd ediyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Belağatı dersleri veren Mısırlı Öğretim Görevlisi Mustafa Mahmud Şeref vefat etti. Şeref’in ani ölümü ülkesi Mısır ve Konya’da sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.



Merhum Mahmud Mustafa Şeref’in cenazesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Mısır’a gönderildi. Merhum Öğretim Görevlisi Mahmud Mustafa Şeref 4 çocuk babasıydı.

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