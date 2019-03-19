5 gündür savunma yapan Ergenekon hakimine mahkeme başkanından uyarı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya eski hakim Hüsnü Çalmuk'un savunmasıyla devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Yargıtay Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanık eski hakim Ercan Fırat, avukatlar ile bazı mağdurlar katıldı.



Duruşmada, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon davasını gören heyet üyesi eski hakim Hüsnü Çalmuk, savunmasını bugün de sürdürdü.

Beş gündür savunma yapan Çalmuk, kendisine isnat edilmeyen suçlarla ilgili beyanda bulunması üzerine Mahkeme Başkanı Haydar Metiner tarafından uyarıldı.

Mahkeme Başkanı Metiner, beş gündür savunma yapan Çalmuk'un gereksiz yere savunmayı uzattığını, kendisiyle ilgili olmayan bölümlere ilişkin beyanda bulunması halinde işlem yapacağını söyledi.

Hüsnü Çalmuk'un uyarılmasına rağmen beyanlarına aynı şekilde devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Metiner, "Sanık ikaz edilmesine rağmen ısrarcı tutumuna devam etti." şeklindeki ibareleri duruşma tutanağına geçirdi.

Sanık Çalmuk ise savunma hakkının kısıtlandığını ileri sürerek Mahkeme Başkanı Metiner'e itiraz etti. Metiner de "Kim ne yapmışsa açık ve net. Suçlamaya ilişkin konularda savunma yapın. Siz şu anda sözcülük yapıyorsunuz. Bunu tutanağa geçirmek benim hakkım." dedi.

Çalmuk, savunmasına bir süre daha devam etti. Daha sonra mahkeme heyeti, duruşmayı yarına bıraktı.

Sanık Hüsnü Çalmuk, savunmasına yarınki duruşmada da devam edecek.