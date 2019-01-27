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5 gündür kayıptı! Cesedi 9 metrelik kuyuda bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 5 gündür kayıp olan Musa Kaplan, içi su dolu 9 metrelik kuyuda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

27 Ocak 2019 Pazar 11:35
5 gündür kayıptı! Cesedi 9 metrelik kuyuda bulundu

Yalvaç´a bağlı Bağlarbaşı köyünde oturan evli 2 çocuk babası Musa Kaplan, geçen pazartesi günü 'Yalvaç pazarına gidiyorum´ diyerek evden ayrıldı. Eşinin dönmemesi üzerine Şemsinur Kaplan, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulunurken, sosyal medyadan da kayıp ilanı paylaştı.

5 gündür kayıptı

Musa Kaplan´ın en son Kızılca Mahallesi Sığırlık bölgesinde H.H.A. (49) ile birlikte görüldüğü ihbarı üzerine aramalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Bölgede yapılan arama sonucunda 5 gündür kayıp olan Musa Kaplan´ın cansız bedeni akşam saatlerinde su kuyusunda bulundu.

Cesedi FAD ekipleri çıkardı

Yaklaşık 9 metre derinliğinde, içi su dolu kuyudaki ceset, Isparta Valiliği AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Başında kurşun yarası bulunan Musa Kaplan´ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Yanında görülen kişi gözaltına alındı

Musa Kaplan´ın en son birlikte görüldüğü H.H.A. polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:35
  1. Isparta
  2. su kuyusu
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