5 gündür kayıptı! Cesedi 9 metrelik kuyuda bulundu Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 5 gündür kayıp olan Musa Kaplan, içi su dolu 9 metrelik kuyuda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Yalvaç´a bağlı Bağlarbaşı köyünde oturan evli 2 çocuk babası Musa Kaplan, geçen pazartesi günü 'Yalvaç pazarına gidiyorum´ diyerek evden ayrıldı. Eşinin dönmemesi üzerine Şemsinur Kaplan, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulunurken, sosyal medyadan da kayıp ilanı paylaştı. 5 gündür kayıptı Musa Kaplan´ın en son Kızılca Mahallesi Sığırlık bölgesinde H.H.A. (49) ile birlikte görüldüğü ihbarı üzerine aramalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Bölgede yapılan arama sonucunda 5 gündür kayıp olan Musa Kaplan´ın cansız bedeni akşam saatlerinde su kuyusunda bulundu. Cesedi FAD ekipleri çıkardı Yaklaşık 9 metre derinliğinde, içi su dolu kuyudaki ceset, Isparta Valiliği AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Başında kurşun yarası bulunan Musa Kaplan´ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yanında görülen kişi gözaltına alındı Musa Kaplan´ın en son birlikte görüldüğü H.H.A. polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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