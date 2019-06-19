0553 313 94 23

5 gün önce 5 gün sonra Çamlıktepe

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe’de dün yaşanan ve 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de kaybolduğu Çamlıktepe mahallesinde 6 gün önce yine yağışlar sonrasında sel yaşanmış ve bölge İHA ekipleri tarafından selin hemen ertesi günü görüntülenmişti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:41
5 gün önce 5 gün sonra Çamlıktepe

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe’de dün yaşanan ve 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de kaybolduğu Çamlıktepe mahallesinde 6 gün önce yine yağışlar sonrasında sel yaşanmış ve bölge İHA ekipleri tarafından selin hemen ertesi günü görüntülenmişti.


5 gün önce yani 14 Haziran günü çekilen görüntülerde açıkça görülen bazı binaların dün yaşanan sel sonrası yerinde olmadığı ve son selde yıkıldığı veya büyük zarar gördüğü gözlenirken, 13 Haziran günü bölgede yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle zarar gören Çamlıktepe İlkokulu ve Ortaokulu’nun da yine dünkü selde kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz'de dev uyuşturucu operasyonu! Toplam 12 ton toz esrar ele geçirildi
    1. Akdeniz'de dev uyuşturucu operasyonu!..
    2. Etrafa ateş açıp kayın pederini..
    3. Macaristan'da Yemenli öğrencilere..
    4. Pınar Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca..
    5. Mehmet Baransu davasında dosya mütalaa..
    6. Sinop’ta camiler çocuklar ile şenlendi
    7. Karadeniz’de küflü sezonu
    8. Eyüp Belediyesi “2020-2024 stratejik..
    9. Sınır ötesine 7 tır yardım daha..
    10. Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu..
    11. AVM’den yılın en uzun gününde uzun..
    12. Hafif ticari araç kayaya çarptı: 1..
    13. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3..
    14. Başkan Atay temizlik çalışmalarını..
    15. Komşular arasında kavga
    16. Rezalet ötesi karar! Mahkeme, onursuz..
    17. Silahla adam yaralayan şahıs yakalandı
    18. Niğde motifleri işlenecek müzede..
    19. Ordu Valisi, makam aracını sünnet..
    20. Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu