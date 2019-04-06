0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

5 genç otomobille gölete uçtu

Uşak’ta içinde 5 gencin bulunduğu otomobil gölete uçtu. 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken bir kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 06:46
5 genç otomobille gölete uçtu

Olay, Uşak Banaz ilçesi Kızılcasöğüt kasabası yakınında bulunan Kızılcasöğüt göletinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl kenarına piknik yapmaya gençler havanın kararmasıyla dönüş için yola çıktılar. Emre Taşkın isimli gencin kullandığı 64 AAH 907 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu göl kenarındaki yoldan çıkarak göletin sularına gömüldü. Otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla bir şekilde kurtulmayı başarırken aracı süren arkadaşları Emre Taşkın’ın sudan çıkmadığını fark ettiler.

Olay yerine 112 acil yardım ekipleri, jandarma, itfaiye ve afat ekipleri gelirken kaybolan genci bulmak için hummalı bir çalışma başlatıldı. Uşak’ta balık adam olmaması nedeniyle arama çalışmalarında yetersiz kalınırken yakın bölgelerden balık adam desteği istenildi.
Vinç yardımıyla göletten çıkarılan otomobilin içinde olmayan genci arama çalışmaları devam ederken, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da çalışmaları yakından takip ediyor.

Öte yandan göletin sularına gömülen araçtan çıkmayı başaran diğer 4 kişi Banaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 06:19
  1. Uşak
  2. uşak
  3. otomobil
  4. gölet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da nehir suları yükseldi: 3 ölü
    1. İran'da nehir suları yükseldi: 3 ölü
    2. Öğretmen sınav yerleri belli oldu
    3. Kadın polis memuru adayı alımı için..
    4. Atatürk Havalimanı'nda uçuş bilgi..
    5. 06.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni bu mu?..
    7. Kuşadası’nın yeni belediye başkanından..
    8. Yunanistan İzmir Başkonsolosu,..
    9. Karar verildi... Hepsi yok edilene..
    10. Boş arsaya, inşaatlara bile seçmen..
    11. Ankara'da yolcu otobüsü devrildi:..
    12. 5 genç otomobille gölete uçtu
    13. İzmir’de motosiklet ile otomobil..
    14. Son dakika... AK Parti'den Ankara için..
    15. İzmir’de aşırı hız can aldı
    16. İzmir'de trafik kazaları: 1 ölü, 1..
    17. Ankara’nın Polatlı ilçesinde yolcu..
    18. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Katar'da
    19. İslam Kalkınma Bankasından Tunus'a 119..
    20. Bakan Turhan Atatürk Havalimanı’ndan..
    21. Atatürk Havalimanı'nda taşınma..
    22. Atatürk Havalimanı bu anonsla uçuşlara..
    23. Mali’de yüzbinlerce kişi güvenlik..
    24. "Atatürk Havalimanı'ndan taşınma..
    25. Bakan Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan..
    26. Tunus 35. Uluslararası Kitap Fuarı..
    27. THY, Atatürk Havalimanı'ndan son..
    28. Alman şirketlerinden Irak'ta yatırım..
    29. İki binanın çatısı alev alev yandı
    30. Atatürk Havalimanı’na halaylı veda
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'defter' eleştirisine pişkin cevap
    İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'defter' eleştirisine pişkin cevap