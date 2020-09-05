5 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 5 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 56 artarak 6 bin 620'ye yükseldi. 1673 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 278 bin 228'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan 984 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 250 bin 92 oldu. Son 24 saatte 99 bin 497 kişiye test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 91, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." ifadelerini kullandı.