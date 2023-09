5 Eylül 1887: Mecelle Heyeti üyesi Kırımlı Abdüssettâr Efendi'nin vefatı

Aslen Kırımlı olan Abdüssettâr Efendi’nin hayatıyla ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. 1836 yılında Kırım’da dünyaya gelen Abdüssettâr Efendi, ilköğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul’a gelmiş, bir süre daha burada eğitimine devam ettikten sonra 1857 yılında medrese eğitimi için burslu (maaşlı) olarak Kayseri’ye gönderilmiştir.

Abdüssettâr Efendi, Kayseri’deki medrese eğitimini tamamlamasının akabinde tahminen 1859 yılında tekrar İstanbul’a dönerek üç yıl daha Dârülmuallimîn’de eğitimine devam etmiştir.







1866 yılında Meclis-i Kebîr-i Maârif’te yapılan sınavda başarılı olarak diploma almaya hak kazanmıştır. Bu yıldan itibaren gerek bürokrasi gerekse ilmiye içerisinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bu görevleri içerisinde en dikkat çekenleri Mecelle Cemiyeti Âzâlığı, İ‘lâmât-ı Şer‘iyye Mümeyyiz Muavinliği ve Mahkeme-i Temyîz Âzâlığı görevleridir. Mecelle Cemiyeti üyelerinden biri olan Abdüssettâr Efendi’nin İ’lâmât-ı Şer’iyye Mümeyyizi Muavini olarak on dört, on beş ve on altıncı kitaplarında mührü bulunmaktadır.



1887 yılında tayin edildiği Mekke-i Mükerreme Kadılığı görevini ifa ederken hac farizasını da yerine getiren Abdüssettâr Efendi, Taif’te vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir.