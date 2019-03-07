5. Enginar Festivali hazırlıkları başladı

İzmir’in Urla ilçesinde, bu yıl 5. kez düzenlenecek olan Uluslararası Urla Enginar Festivalinin, 26-27-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.

Urla ilçesinde, belediye ev sahipliğinde geçtiğimiz yıllarda binlerce kişiyi ağırlayan ve 5.’si düzenlenecek olan Uluslararası Urla Enginar Festivalinin tarihleri belli oldu. Bu yıl, 26-27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festival için özel programlar hazırlandı. Uluslararası boyuta taşınan festival, yerli şeflerin yanı sıra yabancı şefleri ağırlamaya devam edecek. Bu yıl yine enginar birbirinden farklı lezzetleri ile konukların beğenisine sunulacak. Festival süresince; Urla mutfak atölyeleri, yemek tadımları, sanat atölyeleri, söyleşiler ve müzik dinletileri ile renklenecek.

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Enginar Festivali’nin bu yıl da üreticilerin yüzünü güldüreceğini söyledi. Yerelde kalkınma modeli ile çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Uyar, "Bizler çiftçimizin, esnafımızın kazanmasını istiyoruz. Çiftçilerimizin tarlalarını satmasını istemiyoruz. Enginar Festivali’ni yalnızca eğlenmek ya da şenlik amacıyla gerçekleştirmedik. Tarımsal ekonomiyi, yerel halkımızı kalkındırmak için düzenledik. Bu yıl Urla Belediyesi olarak 5. Enginar Festivali’ne ev sahipliği yapacağız. Urlamıza katma değer sağlayan çok önemli bir festival. Bu festival ile birlikte gastronomi turizmine de önemli bir adım attık" dedi.

Enginar Festivali’nin ilçe tarımına önemli katkıları olduğunu belirten Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan da, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz festival sayesinde üretim ve üretim alanlarını büyüttü. Bizler de ziraat odası olarak hem Enginar Festivali’ne hem de ilçemizde gerçekleşecek olan ve üreticimize halkımıza, esnafımıza kazanç sağlayan etkinliklere her zaman destek vereceğiz. Urlamızı hep birlikte geliştireceğiz."

Hem çiftçiye, hem esnafa hem de halka büyük ekonomik kazanç sağlayan Uluslararası Urla Enginar Festivali ile enginar üretimi bir yılda 35 milyon adede ulaştı. Üreticilerin geliri ise yüzde 275 oranında arttı. Festivalin, önceki yıllarda olduğu gibi yerel ekonomiyi de belirlenen tarihlerde canlandırması bekleniyor.