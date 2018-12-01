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"5. Engelsiz Sanat Ödülleri" töreninde AA'ya ödül

Uşak'ta 26 kategoride ödüllerin verildiği törende Anadolu Ajansı, "Yılın Basın Kuruluşu" seçildi

01 Aralık 2018 Cumartesi 23:45
"5. Engelsiz Sanat Ödülleri" töreninde AA'ya ödül

UŞAK (AA) - Uşak'ta Yön Engelsiz Sanat Birliği ve Yön Sanat Atölyesi'nce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "5. Engelsiz Sanat Ödülleri" töreninde Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, ülkede 10 milyonun üzerinde engelli bireyin bulunduğunu söyledi.

Engelli bireylerin topluma kazandırılmasında daha yapılması gerekenlerin bulunduğuna dikkati çeken Koca, bu konuda toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü ifade etti.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da engellilere yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, engellilere yönelik çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Yön Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Erdem Öksü de 10 yıl önce çıktıkları yolda engelli bireylerden oluşan tiyatro topluluğu ile Anadolu'yu karış karış gezdiklerini belirterek, sanatın engelli bireyler için önemine değindi.

- 26 kategoride ödül

Engellilerin hazırladığı gösterilerin ardından törende 26 kategorideki ödüller sahiplerine verildi.

"Yılın Basın Kuruluşu" seçilen Anadolu Ajansının ödülünü, AA Uşak Temsilcisi Soner Kılınç aldı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 23:45
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  5. Uşak Üniversitesi

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