5 Ekim 2020: Eski Milletvekili Mehmet Bülent Çaparoğlu'nun vefatı

Mehmet Bülent Çaparoğlu, 1953 yılında Malatya Darende’de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun olan Mehmet Bülent Çaparoğlu, İnşaat Mühendisi olarak hayata atıldı. Serbest ticaretle ilgilenen Mehmet Bülent Çaparoğlu, 18. Dönem ANAP Malatya Milletvekili olarak görev aldı. Özel Şirket İdare Meclisi Başkanı ve Genel Müdürü görevlerini üstlendi.







Bülent Çaparoğlu TBMM’deki görev yıllarında, üniversitelerde ve kamu kurumlarındaki başörtüsü yasağının kaldırılması konusunda yoğun çaba gösterdi. Çaparoğlu, TBMM’de başörtüsü serbestliği konusunda yürüttüğü çalışmalarını daha sonra, “Meclis’te Başörtüsü Mücadelesi” adıyla kitap haline getirerek yayımladı. Eğitim – kültür merkezli birçok vakıf ve dernekte yönetici olarak görev aldı. Cenazesi 6 Ekim Salı günü Fatih Camii’nden kaldırılarak Edirnekapı Tokmak Tepe-Eğrikapı mezarlığına defnedildi.



