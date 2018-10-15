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5 dakikada 2 kavga... Ortalık bir anda karıştı

Bolu’da iki grup arasında beşer dakika arayla yaşanan iki kavgada 3 kişi yaralandı. Olaylara müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 06:18
5 dakikada 2 kavga... Ortalık bir anda karıştı

Olay, saat 22.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir mağazada çalışan eski kız arkadaşını yeni sevgilisiyle gören genç, ikilinin yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki erkek arasında kavga çıktı. Çıkan kavga, cadde üzerine bulunan sivil ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi.

Birbirlerine saldırdılar

İlk olaydan yaklaşık 5 dakika sonra İzzet Baysal Caddesi Vaysal Sokak üzerinde daha kalabalık gruplar halinde karşılaşan taraflar bu kez yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki gruba müdahale ederek ayırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 06:18
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