5 çocuk annesi kadın, yemeği yapıp siparişleri motosikletle dağıtıyor

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakırlı 5 çocuk annesi Ayşe Daş, eşi hastalanıp çalışamaz durama gelince ev yemekleri dükkanı açtı. Siparişleri de motosikletiyle kendisi dağıtan kadının azmi takdir topladı.

Diyarbakırlı 43 yaşındaki Ayşe Daş, eşinin şeker hastalığına yakalanıp çalışmaz duruma gelmesi sonrası kolları sıvadı. Yaptığı yemeklerle yakınlarına ün salan 5 çocuk annesi Daş, akraba ve komşularının desteği ile ev yemekleri dükkanı açmaya karar verdi. Eşi İrfan Daş’ın da desteğini alan Ayşe Daş, geçtiğimiz aylarda ev yemekleri yapan bir dükkan açtı. Yaptığı yemekleri oldukça beğenilen Daş, bir süre sonra siparişlere yetişemez duruma geldi. Bunun üzerine ilginç bir yönteme imza atan Daş, aldığı elektrikli motosikletle Diyarbakır caddelerini dolaşarak ev ve iş yerlerine siparişleri dağıtmaya başladı. Hazırladığı yöresel yemekleri elektrikli motosikletiyle müşterilerine kısa sürede ileten Daş’ı trafikte gören sürücüler süreli şaşkınlık yaşıyor. Daş’ın yaptığı işi öğrenen sürücüler kendisini takdir ederek yollarına devam ediyor.

“Siparişleri kendim dağıttığım için çok mutluyum”

Yemek yapmayı çok sevdiğini belirten Daş, “En sevdiğim iş yemek yapmaktı. Daha sonra iş yeri açmaya karar verdim. İş yeri açmak kısmet oldu. Dükkanı açtıktan sonra siparişleri dağıtmakta zorlanıyordum. Araba almaya gücümüz olmadığı için eşimle konuştum onunda desteği ile böyle bir motosiklet almaya karar verdik. Şuanda siparişleri çok rahatlıkla götürüp dağıtıyorum ve kendim dağıttığım için de çok mutluyum” dedi.

“Kadınların ayakta durması gerekiyor”

Vatandaşlar kendisini motosikletle görünce çok olumlu tepkilerle karşılaştığını belirten Daş, “Kadınlar özellikle benim bu girişimimi taktir ediyor. Esnaf ve müşterilerde yemeği motosikletle götürdüğüm zaman çok mutlu oluyorlar. Diyarbakırlı kadınlara da bir çağrım var, bütün kadınların ayakta durması gerekiyor. Ben başardıysam bütün kadınlar bunu yapar. Ayıp bir şey değil motosiklet kullanmak güzel bir şey. Çalışmak çok güzel, çocuklarım da eşim de bana destek veriyor” diye konuştu.