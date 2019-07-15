5 bin yıllık gelenek yaşatılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Keles Kocayayla’da yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen şenlik 19 Temmuz’da Saltanat Kapı’daki kortej ile başlayacak. Korteje, ünlü dizi ve sinema oyuncularının yanı sıra Kırkpınar altın kemerli pehlivanlar da katılacak. Şenlik kapsamındaki kültür sanat ve spor faaliyetleri ise 20-21 Temmuz tarihlerinde Keles Kocayayla’da gerçekleştirilecek. Şenlikte kökbörü, atlı akrobasi, geleneksel okçuluk, cirit, rahvan, atlı okçuluk, aba-kuşak-şalvar güreşleri ve yağlı güreş müsabakaları iki gün boyunca izleyicilerin beğenisine sunulacak. 20 Temmuz’daki Kocayayla Yağlı Güreşleri’nde Kırkpınar altın kemerli başpehlivanlar İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Ali Rıza Kaya ata sporumuz yağlı güreşte heyecanı doruğa taşıyacak. Yağlı güreş müsabakası kapsamında 350 sporcu mücadele edecek ve er meydanında kol bağlayacaklar. Faaliyeti Kırkpınar davul-zurna ekibi ve Kırkpınar cazgırları sunacak.

Konserler, dans gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, okçuluk takım oyunları, efe ve zeybek eğitimleri, alp eğitimi, dağ yöresi temsili gelin alma, beşik toyu, Türk dünyasına özgü müzik dinletileri, ipek halı ve kumaş dokuma, yün eğirme, Türk dünyası başkentleri fotoğraf sergisi, Göktürkçe eğitimi, Orhun Yazıtları’nın canlı anlatımları, mehter ve kılıç kalkan gösterileri, defileler yapılacak. Etkinlikleri tüm vatandaşlar izleyebileceği gibi aynı zamanda birçoğuna ailesi ve çocukları ile birlikte katılma imkânı bulacak. Şenlik kapsamında 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Keles Kocayayla’da yapılacak etkinliklere vatandaşların katılımı için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi güney kapısı ile Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan’dan ücretsiz servisler kaldırılacak. 20 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00’da Türk halk müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz usta yorumlarıyla dinleyicisi ile buluşacak.

Şenlik kapsamında oluşturulacak arasta alanında ise vatandaşlar Kocayayla içerisinde geçirecekleri zaman dâhilinde ihtiyaç duyabilecekleri yiyecek ve içecekleri temin edebilecekler.

Çocuklar unutulmadı

Bu yıl 4’üncüsü yapılacak şenlikler de çocuklara özel birçok aktivite programlandı. Özel olarak hazırlanan geleneksel çocuk oyunları alanı Kocayayla’ya ailesi ile gelen tüm çocuklara gün boyu hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sokak oyunları şenliğinden bir kesit, çocukların eğlenceli zamanlar geçirmelerini sağlayacak. Aşık atma, körebe, ip atlama, yakan top, halat çekme, çuval yarışı, macera parkuru gibi etkinliklerle çocuklar da gönüllerince bir hafta sonu geçirecek. Aynı zamanda Efe ve Zeybek eğitimi Türk dünyasının askeri kimliklerini ve karakterlerini çocuklarla buluşturacak. Son yıllarda özellikle çocukların büyük bir ilgi ile oynadığı ata sporları mangala ve mas güreşi ise Ata Sporları Şenliği’ne ailesi ile birlikte katılan tüm çocukların öğrenebileceği ve yine etkinlik kapsamında derlenen müsabakalara katılabileceği bir faaliyet olacak.

Turizm hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’nin içeriğini kamuoyu ile paylaştı. Bu yıl 1200’ün üzerinde sporcu ve sanatçının katılacağı şenliği, daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla bu yıl önemli adımlar attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu ve üye seyahat acenteleri ile birlikte tur programları organize ediyoruz. Bursa’ya konaklamalı gelen turistlerin şenlikten haberdar olmaları ve şirketlerin tur programlarına Ata Sporları Şenliğini dahil etmeleri için de özel görüşmeler gerçekleştiriyoruz.Aynı zamanda sosyal medyanın da tanıtım stratejisindeki önemine inanarak etkinliğin duyurusu için sosyal medya fenomenleri ile çalışmalarımız söz konusu. Hepimizin ortak mirası olan bu değerleri yaşatmak ve bu heyecana hep birlikte şahit olmak için tüm Bursalıları Keles Kocayayla’ya bekliyoruz” diye konuştu.

Türk Dünyası Kültür Başkenti

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın uluslararası alanda tanıtımı için atacaklarını önemli bir adımın duyurusunu da yaptı. Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından organize edilen Türk Dünyası Kültür Başkentliğine Bursa’nın da aday olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Geçen yıl Kastamonu Türk dünyası kültür başkenti olmuştu. 2020’ye Özbekistan Hive aday, 2021’e de Türkmenistan aday. İnşallah bir aksilik olmazsa biz de 2022’ye talibiz. Bursa gibi Osmanlı’yı kuran, ilk 6 padişahı bağrında barındıran şehrimize bu unvanın yakışacağını düşünüyorum. Düzenlediğimiz Ata Sporları Şenliği’nin şehrimizin Türk dünyasına tanıtımı için de bir araç olmasını diliyorum” dedi.