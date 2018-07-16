5 bin yaşındaki Ötzi'nin son yediği yemek belirlendi!

9 Eylül 1991 yılında iki Alman turist tarafından Avusturya-İtalya sınırında Ötztal Alpleri'nde 3.210 metre yüksekliğinde bulunan, sert hava koşulları nedeniyle uzun yıllar cesedi korunan Buzadam Ötzi üzerindeki incelemeler devam ediyor. Bilim adamları bu kez de Buzadam Ötzi'nin midesini açtılar.

İçinde bulunduğu sert iklim koşulları nedeniyle cesedi 5 bin yıl boyunca korunan Ötzi'nin yakınlarında bir balta bulunmuş ve vücudunda da kesikler olduğu tespit edilmişti. Bu tespitler nediyle de Ötzi'nin savaşçı olabileceği tahminleri yürütülmüştü.

MİDESİ YAĞ DOLU

Geçtiğimiz günlerde Ötzi'nin midesini açan bilim adamları son yediği yemeğin yarısına yakınının keçi yağından oluştuğunu, bir miktar da eski dönemlere ait tahılgiller tespit edildiğini açıkladılar.

YAŞAMASI İÇİN GEREKLİ

Günümüz değerleriyle kıyaslandığında bu yağ oranı çok yüksek. Günümüzde ortalama bir insanın diyetinin sadece onda biri yağlardan oluşuyor. Ancak, bilim insanları, yaşadığı sert iklim şartları nedeniyle bu tarz bir diyetin Ötzi'nin hayatta kalması için gerekli olduğunu belirtiyorlar.

TADI YAVAN

Ötzi'nin yemeğini tatlandırıcılar bakımından da inceleyen bilim adamları, içerisinde tuz dahi bulunmadığını, tat verecek değişik türde bitkilere de rastlanmadığını, bu nedenle oldukça yavan bir tadı olduğunu düşündüklerini ifade ediyorlar.