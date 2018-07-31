0553 313 94 23

5 bin ücretli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgula! MEB son dakika Öğretmen alımları

Öğretmen adaylarının beklediği haber MEB’den gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı duyuruda 5 bin ücretli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. MEB bugün sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav merkezlerinin ilanını açıklayacak. Peki MEB ücretli 5 bin öğretmen alımına hak kazananları açıkladı mı? 5 bin ücretli öğretmen alımına kimler hak kazandı?

31 Temmuz 2018 Salı 09:39
5 bin ücretli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgula! MEB son dakika Öğretmen alımları

Öğretmen adaylarının beklediği haber MEB’den gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı duyuruda 5 bin ücretli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. MEB bugün sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav merkezlerinin ilanını açıklayacak. Peki MEB ücretli 5 bin öğretmen alımına hak kazananları açıkladı mı? 5 bin ücretli öğretmen alımına kimler hak kazandı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvim yayımlandı. Ücretli öğretmen kadro olarak bilinen 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı takvimi yayınlamıştı. MEB’in resmi duyurusu merakla bekleniyordu öğretmen alım duyurusuna göre,  31 Temmuz’da sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav merkezlerinin ilan edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ‘MEB) ücretli 5 bin öğretmen atamasında 6 ili sözlü sınav merkezi olarak belirledi. Sözlü sınav merkezi olarak belirlenen iller şunlar oldu: Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya

MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması atama takvimi ise şöyle oldu:

-Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların ve Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı; 31/07/2018

-Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması; 01-04/08/2018

-Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı; 07/08/2018

-Sözlü Sınavların Yapılması; 11-14/08/2018

-Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı; 17/08/2018

-Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması; 17-28/08/2018

-İtirazların Sonuçlandırılması; 31/08/2018

-Atama Tercihlerinin Alınması; 04-07/09/2018

-Atama Sonuçlarının Açıklanması; 11/09/2018

ÜCRETLİ 5 BİN ÖĞRETMEN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

MEB atama sonuçlarını (11 Eylül) açıklamasından sonra ücretli 5 bin öğretmen atandıkları okullarda MEB tarafından belirtilen tarihte göreve başlayacak.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:39
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Erzurum
  5. Ankara
  6. Adana
  7. 5 bin ücretli öğretmen ataması ne zaman
  8. 5 bin ücretli öğretmen mülakat yerleri
  9. 5 bin ücretli öğretmen alımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    1. Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    2. Enerji kimlikli bina sayısı 743 bin
    3. Afganistan'da patlama: 11 ölü
    4. Doların yine ateşi çıktı!
    5. İnanılır gibi değil! Hamile kadının..
    6. Rusya'dan İran açıklaması: Dayatamayız
    7. Kaz Dağları'nda alarm! Halk seferber..
    8. Altınımızı da uçağımızı da kendimiz..
    9. Bodrum'da kan donduran vahşet! Kürekle..
    10. “Helallik endişesi” katkı maddelerinde
    11. İran kendi kripto parasını çıkarıyor!
    12. Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı!
    13. Bedelli askerlik için verilen 'satılık..
    14. Esed ile PKK arasında alçak anlaşma!
    15. Türkiye şaha kalktı! Gelirler yüzde 30..
    16. Eczacılık taban puanları 2018 sıralama..
    17. Başkan Erdoğan onayladı! OHAL sonrası..
    18. TÜİK, ihracat ve ithalat oranlarını..
    19. Şimdi sıra tercihte
    20. İstanbul'da Jandarmadan sahte evrak..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!