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Hadımköy'de 5 bin metrekarelik tekstil fabrikasında yangın çıktı!

Hadımköy'de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'nde 5 bin metrekare üzerine kurulu bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:44

Atatürk Sanayi Sitesi’nde bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Mimarsinan, Bakırköy, Başakşehir, Şişli, Gazi ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldı.

5 BİN METREKARELİK ALAN KURULU

Fabrikanın 5 bin metrekarelik alanda kurulu bir tekstil firmasına ait olduğu öğrenildi.

46 ARAÇ VE 119 PERSONELLE YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy mahallesindeki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

12 itfaiye istasyonundan 46 araç ve 119 personelle itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:44
  1. İstanbul
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