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5 bin metrekarelik havyan hastanesi son aşamaya geldi

Bingöl’de, normal bir hastane gibi 5 bin metrekarelik alana inşa edilen Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi son aşamaya gelirken, Rektör Prof.

09 Haziran 2019 Pazar 11:39
5 bin metrekarelik havyan hastanesi son aşamaya geldi

Bingöl’de, normal bir hastane gibi 5 bin metrekarelik alana inşa edilen Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi son aşamaya gelirken, Rektör Prof.Dr. İbrahim Çapak, "İnsan hastanesi gibi dizayn edildi, acil durumlarda tamamen normal bir hastane gibi kullanılabilecek bir bina" dedi.


Sancak -Adaklı Karayolu 3’üncü kilometresinde geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve 5 bin metrekare alanda inşa edilen Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’nin son aşamaya geldiği ve birkaç ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Tamamen insanlara hizmet edecek bir hastane şeklinde binası tamamlanan hastanenin, acil durumlarda normal bir hastaneye dönüştürebileceği de aktarıldı.


Hayvan hastanesini inceleyen Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Hayvan hastanesi projemize yaklaşık 1 yıl önce başladık. Nasip olursa birkaç ay içinde bitmiş olacak. 5 bin metrekare alan içinde yapılmış bir bina, son derece modern ve aslında normal bir hastane olabilecek kalitede bir hayvan hastanesi" dedi.


Fonksiyonel bir hastane olacağını ve her türlü hayvan tedavisi yapılabileceğini aktaran Çapak, "Sadece Bingöl’e hizmet etmeyecek aynı zamanda bölgemize hizmet eden bir hastane olacak. Veteriner fakültesi öğrencileri için de son derece iyi bir uygulama alanı. 4 adet derslik var, amfi var, röntgen cihazları, hocaların kullanacakları ofisler var. Dolayısıyla bir hastanede bulunması gereken her şey var. İnşallah hastanemizin bitmesiyle birlikte veteriner fakültesi olarak bölgemizde hayvanlarla ilgili ciddi bir hizmet vermiş olacağız. Bu hastanemiz, insan hastanesi gibi dizayn edildi ve Allah muhafaza acil durumlarda tamamen normal bir hastane gibi kullanılabilecek bir bina. İnşallah bina bittiği zaman çevre düzenlemesiyle, hayvanları tedavi etmesi yönüyle ve öğrencilerimize staj alanı oluşturması boyutuyla çok harika olacak" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:39
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