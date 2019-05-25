Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde 26 köy, askeri personel ve ilçe halkının katıldığı yaklaşık 5 bin kişi iftar sofrasında buluştu.

Sulakyurt Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanına kurulan iftar sofrasında 5 bin kişi orucunu açtı. Meydanlara kurulan iftar çadırları ve evlere yemek servisiyle Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve birliktelik ruhu ilçede yaşatılıyor. İftar sofrasına Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, mahalle ve köy sakinleri katıldı. Program ilahiler eşliğinde semazen gösterileriyle devam etti.

Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, yaptığı konuşmada, “Ramazan ayı vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlara vesile olmasını dilerim. Bizim ilçemiz çiçek bahçesi. Bu çiçeklerin güzel kokuları var. Bu çiçeklerin güzellikleri var. Bizim ilçemizde 10 tane Bektaşi köyü, 5 tane Kürt köyü, 11 Tane Türkmen köyü ile biz bir çiçek bahçesiyiz. Bu ayda da biz bütün köylerimizin, bütün ilçemize bir bütün olarak topluyoruz” dedi.

5 bin kişilik hazırlık yaptıklarını belirten Bildik, “Dostlarımızı soframıza davet ediyoruz. Onlarda geliyorlar hep beraber gönül sofrasında iftar yapıyoruz. Bizim her gün 500 kişilik iftarımız var. İftar çadırlarımız var. Günlük 150 tane evimize yemek gidiyor, ihtiyaç sahiplerine yemeklerimiz gidiyor. Tabi burada bir gözyaşının, bir sevincin siyaseti olmaz. Olmayacağını bildiğimiz için bizler; bugün bir Ramazan ayı, bugün bir rahmet ayı, bugün bir paylaşım ayı. Yani bu ayda herkese eşit mesafede biz hizmetimizi yapıyoruz. Bugün herkesi çağırınca bizim ilçe Jandarma Bölük Komutanlığımızdaki Mehmetçiklerimiz de çıktılar geldiler soframızda bulundular o da ayrı bir gurur veriyor. Memleketlerinden çıkıp gelmişler vatan bekçileri burada bizim soframızda bizimle beraber oldular buda bize ayrıyeten bize gurur verdi. Çok mutlu olduk tabi ki” diye konuştu.