0553 313 94 23

5 bin güvenlik korucusu uzman erbaş ve subay mı olacak?

Ülkenin güvenliği açısından güvenlik güçleriyle birlikte terör örgütü PKK’ya karşı savaşan korucular (güvenlik korucusu) için önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bin 920 güvenlik korucusunun, uzman erbaş ve subay olacağı söyledi.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:02
5 bin güvenlik korucusu uzman erbaş ve subay mı olacak?

Ülkenin güvenliği açısından güvenlik güçleriyle birlikte terör örgütü PKK’ya karşı savaşan korucular (güvenlik korucusu) için önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bin 920 güvenlik korucusunun, uzman erbaş ve subay olacağı söyledi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerine kilitlendi. 2019 yılına ait bütçe maratonu devam ediyor. Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçesine ilişkin görüşmeler yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada terör örgütü PKK’ya karşı amansız mücadele veren koruyuculara ilişkin, "Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan bu bin 920 korucumuzla ilgili uzman erbaş olmaları sözünü yerine getirdik ve kendilerine subaylık yolunu açtık. Buradaki hedefimiz 5 bin korucumuzun subay olmasının sağlanmasıdır. Bu hem Doğu ve Güneydoğu'da hem orada yaşayan vatandaşlarımızda bambaşka bir perspektif ortaya koymuştur. Güvenlik korucularında yaş ortalamasını 42'den 32'ye düşürdüklerini, bunların sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı" açıklamasını yaptı.

Köy korucusu (Güvenlik korucusu) nedir, kimdir, kime denir?

Köy korucusu 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunun 74. Maddesinde yazan, muhtarlığın önerisi, kaymakamlığın uygun görmesi ile gönüllü ya da valiliğin önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi ile görev yapan silahlı personeldir İdari olarak mülki amirlerine, mesleki olarak Jandarma komutasının altındadırlar. Köy korucusu, kırsal bölgelerde güvenlik güçlerine yardımcı olan sivil görevliler olarak da adlandırılabilirler. Şu anda 52 bin 395 güvenlik korucusu, 19 bin 912 de gönüllü güvenlik korucusu terörle mücadelede ön sırada yer almakta.

 

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:02
  1. güvenlik görevlisi .
  2. korucu son dakika haberleri
  3. süleyman soylu güvenlik korucuları
  4. güvenlik korucuları uzman erbaş mı olacak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeğinizi uyutmak için kurallara uymalısınız
    1. Bebeğinizi uyutmak için kurallara..
    2. İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'..
    3. Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan yeni..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşat..
    5. Helal kazancın önemi
    6. Silivri'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
    7. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan..
    8. Karaman'da emekli mimar kadının..
    9. İstanbul Güngören'de 6 katlı bina..
    10. Başkan Erdoğan'dan Tülin Bumin'e..
    11. Erdoğan, Abbas ile görüştü
    12. Göz tembelliğinde erken teşhis önemli
    13. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Tunceli'ye..
    14. Allah korusun kalp fırtınası ani ölüme..
    15. Sigara içenlerde akciğer kanseri..
    16. Asıl yaşımız omurgamızın sağlığında..
    17. Inzaghi gözden çıkardı! Galatasaray..
    18. “Acıları unutmayıp asla unutturmayacağız
    19. Ateş 3 günden fazla sürerse ciddi bir..
    20. Skandal karar! 10 Kasım törenine..
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık