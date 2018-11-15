5 bin güvenlik korucusu uzman erbaş ve subay mı olacak?

Ülkenin güvenliği açısından güvenlik güçleriyle birlikte terör örgütü PKK’ya karşı savaşan korucular (güvenlik korucusu) için önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bin 920 güvenlik korucusunun, uzman erbaş ve subay olacağı söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerine kilitlendi. 2019 yılına ait bütçe maratonu devam ediyor. Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçesine ilişkin görüşmeler yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada terör örgütü PKK’ya karşı amansız mücadele veren koruyuculara ilişkin, "Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan bu bin 920 korucumuzla ilgili uzman erbaş olmaları sözünü yerine getirdik ve kendilerine subaylık yolunu açtık. Buradaki hedefimiz 5 bin korucumuzun subay olmasının sağlanmasıdır. Bu hem Doğu ve Güneydoğu'da hem orada yaşayan vatandaşlarımızda bambaşka bir perspektif ortaya koymuştur. Güvenlik korucularında yaş ortalamasını 42'den 32'ye düşürdüklerini, bunların sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı" açıklamasını yaptı.

Köy korucusu (Güvenlik korucusu) nedir, kimdir, kime denir?

Köy korucusu 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunun 74. Maddesinde yazan, muhtarlığın önerisi, kaymakamlığın uygun görmesi ile gönüllü ya da valiliğin önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi ile görev yapan silahlı personeldir İdari olarak mülki amirlerine, mesleki olarak Jandarma komutasının altındadırlar. Köy korucusu, kırsal bölgelerde güvenlik güçlerine yardımcı olan sivil görevliler olarak da adlandırılabilirler. Şu anda 52 bin 395 güvenlik korucusu, 19 bin 912 de gönüllü güvenlik korucusu terörle mücadelede ön sırada yer almakta.