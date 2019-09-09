0553 313 94 23

ABD'yi kızdıracak hamle! Çin İran'a 5 bin asker gönderecek

Çin’in İran'a yapılacak yatırımlarını korumak amacıyla, yaklaşık 5 bin Çinli güvenlik görevlisinin İran topraklarına göndereceği bildirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 07:43
ABD'yi kızdıracak hamle! Çin İran'a 5 bin asker gönderecek

Çin, İran’ın ABD tarafından yaptırım uygulanan sektörlerine büyük bir yatırım yapma hazırlığında olduğu bildirildi. Söz konusu yatırım tutarının 280 milyar dolar olduğu belirtildi.

Petroleum Economist dergisinde yer alan haberde, İran Petrol Bakanlığından bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre, bu yatırımın Çin ile İran arasında imzalanan yeni bir anlaşma kapsamında gerçekleşeceği ifade edildi.

Aynı haberde, Pekin yönetiminin İran’ın endüstriyel altyapısına da 120 milyar dolarlık bir yatırım yapma niyetinde olduğu aktarıldı.

Yatırımların, anlaşmanın yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. Her iki ülkenin hemfikir olması halinde ise ek yatırımların gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

5 bin çinli güvenlik görevlisi iran’a gidecek

Yatırımlar karşılığında İran’ın Çinli şirketlere; petrol, gaz ve petrokimya alanlarında yeni, dondurulmuş ya da henüz tamamlanmamış projelerin ihalelerinde katılım önceliği tanıyacağı bildirildi. Bu durumun, yaklaşık 5 bin Çinli güvenlik görevlisinin projelerin korunması gerekçesiyle İran topraklarına gönderilmesi ihtiyacını da beraberinde getirdiği ifade edildi.

Söz konusu güvenlik güçlerinin, İran’dan Çin’e yapılacak ihracat ürünlerinin Körfez’den güvenli geçişini de sağlayacağı bildirildi.

Yüzde 32 indirim yapılacak

Anlaşma kapsamında, Çin’in İran’dan alacağı petrol, gaz ve petrokimya ürünlerinde yüzde 32’lik bir indirimden yararlanacağı aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 07:43
  1. Çin
  2. İran
  3. asker
  4. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da hava kirliliği
    1. Endonezya'da hava kirliliği
    2. Total'den Kamerun'da Su Bakanının..
    3. 5 bin asker gönderecek! ABD çıldıracak
    4. Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit..
    5. EYT son dakika gelişmesi bugün var mı?..
    6. Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı
    7. Hain PKK itiraf etti: Biz kundakladık!
    8. İstanbul trafiğinde son durum havadan..
    9. Ülke şokta! 3 ayrı saldırı: 29 ölü, 10..
    10. 09.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Ankara’da otomobil apartman duvarını..
    12. Başkent’te zincirleme trafik kazası:..
    13. Başkent’te bir yaya ve iki otomobile..
    14. Trump'tan Kuveyt Emiri Sabah'a geçmiş..
    15. Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı
    16. Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29..
    17. ABD Açık'ta şampiyon Nadal
    18. ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek..
    19. Ankara'da apartmana çarpan araç yan..
    20. Kuveyt Emiri Sabah'ın Trump ile..
    21. TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye..
    22. İstanbul'da zincirleme trafik kazası:..
    23. İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    24. Önce polise yumruk attı, sonra kendini..
    25. Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü,..
    26. Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 7..
    27. Hong Konglu göstericiler ABD'den..
    28. Heniyye'den Yüzyılın Anlaşması'na..
    29. Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı..
    30. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, şehit..
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş
    Nihat Genç, CHP‘nin başına HDP-PKK’yı ören o ismi açıkladı
    Nihat Genç, CHP‘nin başına HDP-PKK’yı ören o ismi açıkladı
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor
    Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor
    Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü uyarısı: Yeni ve çok daha büyük bir gezi mi?
    Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü uyarısı: Yeni ve çok daha büyük bir gezi mi?