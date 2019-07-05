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5 bin 500 çocuk Esenler’ deki piknikte doyasıya eğlendi

Esenler Belediyesi’nin "Eğlen ve Öğren" sloganıyla düzenlediği Yaz Okulu’nda 5 bin 500 öğrenci, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde piknik yaptı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:07
5 bin 500 çocuk Esenler’ deki piknikte doyasıya eğlendi

Esenler Belediyesi’nin "Eğlen ve Öğren" sloganıyla düzenlediği Yaz Okulu’nda 5 bin 500 öğrenci, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde piknik yaptı.



Esenler Belediyesi’nin "Eğlen ve Öğren" sloganıyla gerçekleştirdiği Yaz Okulu’nda5 bin 500 öğrenci, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte 15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeki piknikte bir araya geldi. Yaz Okulu’nda eğitim alan 7-14 yaş arasındaki 5 bin 500 öğrenci,öğretmenleri ve ailelerinin katıldığıpiknikte doyasıya eğlendi. Başkan Göksu’yu karşılarında gören çocuklar fotoğraf çektirirken “En büyük başkan bizim başkan” diyerekGöksu’ya yoğun ilgi gösterdi. Esenler’ de yaz tatili boyunca gerçekleştirilen Yaz Okulu’nda değerler eğitiminden, kültürel, bilimsel ve sportif aktivitelere kadar birçok farklı alanda kendilerini geliştirme imkanı bulan öğrenciler bu kez de şenlik tadında geçen piknikte gönüllerince stres attı. Yaz tatilinin keyfini çıkaran çocuklar, oyunlar oynayıp, şarkılar söyleyip dans etti. Ardından minikler ve aileleri yaprak döner ikramı ile karınlarını doyurup piknik yaparak güzel havanın keyfini çıkardı.



“Dünyanın ilk çocuk sokağını kuran belediyeyiz”


Çocukların toplum için önemine değinen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu “Esenler İstanbul’un en genç nüfusuna sahip ilçelerden bir tanesidir. Biz Esenler’ de şehir kurgumuzu çocuk şehri üzerine kurguluyoruz. Esenler’ in gelecek projelerini de bu şekilde kurgulamaya devam ediyoruz. Bu anlamda dünyanın ilk çocuk sokağını kuran belediyeyiz. Çocuk mahalleleri kurarak yolumuza devam ediyoruz. Bu gördüğünüz millet bahçesi İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden bir tanesidir. 240 bin metrekarelik bu alanda 5 bin 500 tane çocuk ile beraber hem piknik yapıyoruz hem ders yapıyoruz” dedi.



“Bir şehirde çocuklar ve kadınlar tebessüm ederlerse o şehir tebessüm eder”


Her bir çocuğun tebessüm ve heyecanla yürüdüğü bir şehri kurgulayacağını ifade eden Göksu, “ Bir şehirde çocuklar ve kadınlar tebessüm ederlerse o şehir tebessüm eder ve bizde o şehrin geleceğini en güzel şekilde kurgularız. Ben sokaklarda çok gezen bir belediye başkanıyım. Kapısını hiç kapatmamış belediye başkanıyım. Çocukla çocuk, yaşlı ile yaşlı ve onlarla aynı şehri paylaşmaya özen göstererek bu noktaya geldik. Bugün çocuklarımız burada bizde bu şehri çocuk şehri yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.


Çok eğlendiklerini ifade eden Hümeyra Tuna “Çok iyi voleybol oynadık. İp atladık. Topu birbirimize attık çok güzeldi. Burası çok güzel ama çok kalabalık” dedi.



“Piknik yapacağız, eğleneceğiz”



Okuldan hocaları ve arkadaşları ile buraya geldiklerini belirten Samet Dönmez “Oyunlar oynuyoruz, top oynuyoruz. Sahneye çıkıyoruz. Okuldan söylediler burayı hocalarımızla beraber geldik. Piknik yapacağız, eğleneceğiz” ifadelerini kullandı.


“Ders stresinden uzaklaşıp biraz eğlenmek istedim”



Okulların tatil olması ile ders stresini atmak için pikniğe geldiklerini söyleyenMelike Sarı “Çok güzel geçiyor, eğleniyoruz bu etkinliği düzenleyen başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla parkta oyunlar oynadım. Ders stresinden uzaklaşıp biraz eğlenmek istedim. Bu piknik çok iyi geldi” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:07
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