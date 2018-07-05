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5 banka anlaştı: 15 bin ATM ücretsiz olacak!

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, ortak ATM kullanımı konusunda protokol imzaladı. Bu 5 bankanın müşterileri, herhangi bir ek ücret ödemeden işlem yapabilecek.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:42
5 banka anlaştı: 15 bin ATM ücretsiz olacak!

Banka müşterilerinin başka bir banka ATM’sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin finansal işlemler gerçekleştirmesini sağlayan “Ortak ATM Sistemi” Bankalar arası Kart Merkezi nezdinde kurulan sistemle 2009 yılından beri uygulanmakta. Mevcut sistemde, bir başka banka ATM’sini kullanan müşteri alınan hizmet karşılığında komisyon/masraf ücreti ödüyor. İşlemlerin masraf ya da komisyona tabi olması ATM sisteminden yeteri düzeyde faydalanılamamasına yol açıyor.

Kullanılan ATM’lerin ithalat yoluyla edinilebildiği, bir ATM’in ortalama 20.000 EUR civarında maliyeti olduğu göz önüne alındığında bu bedellerin ülkemizin dış ticaret açığına olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada 15 bin adet ortak ATM'den şu işlemler ücretsiz yapılabilecek:- Para yatırma- Para çekme - Bakiye sorgulama- Kredi kartı borç sorgulama- Kredi kartı limit sorgulama- Kredi kartı borç ödeme

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:42
  1. Ziraat Bankası
  2. Ziraat katılım
  3. Halkbank
  4. Vakıfbank
  5. Vakıf Katılım
  6. ortak atm

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