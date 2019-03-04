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5 aylık Heya bebek, böbrek büyüklüğündeki tümörü yendi

Beyninde böbrek büyüklüğünde bir tümörle dünyaya gelen 5 aylık Iraklı bebek Heya, 7 saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu- Anne Mays Walled:- "Irak'taki doktorlar ameliyatın başarılı olamayacağını söyledi. Eşim Türkiye'deki arkadaşları vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Şu an çok mutluyum. Bu süreç benim, eşim ve ailemiz açısından çok sıkıntılı geçti. Türk hekimlerine minnettarım"- Medicana Çamlıca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Kılıç:- "Bu büyüklükte gördüğüm ilk tümör ve ilk ameliyatım oldu. Yaklaşık 7 saatlik bir mikro cerrahi ameliyatıyla tümörü tamamen çıkardık"

04 Mart 2019 Pazartesi 16:21
5 aylık Heya bebek, böbrek büyüklüğündeki tümörü yendi

İSTANBUL (AA) - Beyninde böbrek büyüklüğünde bir tümörle dünyaya gelen 5 aylık Iraklı bebek Heya, İstanbul'da 7 saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, Iraklı Mays Walled (21) ve Ahmed Mithat (38) çiftinin 5 ay önce Heya adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Heya bebeğin kafasının sağ tarafında doğumdan kısa bir süre sonra büyüme görülmeye başlandı. Irak'ta hastaneye koşan aile, yapılan tetkiklerde bebeğin kafasında bir tümör olduğunu öğrendi.

Irak'ta tedavi edilemeyeceği belirtilen Heya bebek, İstanbul'a getirildi. Heya, Medicana Çamlıca Hastanesinde 7 saat süren başarılı bir operasyonla beynindeki böbrek büyüklüğündeki tümörden kurtularak sağlığına kavuştu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen anne Mays Walled, hamilelik döneminde bebeğinin hastalığına dair hiçbir belirti görülmediğini belirterek, doğumdan 4 ay sonra beyin tümörünün fark edildiğini bildirdi.

Walled, "İlk başlarda kafasında bir büyüme oldu. Irak'ta beyin tümörü teşhisi konuldu ve herhangi bir tedavi seçeneği sunulmadı. Irak'taki doktorlar 'beyin tümörü alınmaz, kafasından su çekilmesi gerekiyor' dediler. Bunun belli bir süre geçerli olacağını ve çocuğumu kaybedeceğimi belirttiler. Bebeğimde beyin tümörü olduğunu duyduğum an benim için hayat durdu." ifadelerini kullandı.

Irak'taki doktorların ameliyatın başarılı olamayacağını söylediklerini aktaran Walled, "Eşim Türkiye'deki arkadaşları vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Şu an çok mutluyum. Bu süreç benim, eşim ve ailemiz açısından çok sıkıntılı geçti. Türk hekimlerine minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.


- "Nadir görülen bir tümördü"


Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Çamlıca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Kılıç, operasyonun detayları hakkında şu bilgileri verdi:

"Bebeğimiz 5 aylık. Doğumda beyninin ventrikül dediğimiz kısmında oldukça büyük çaplı bir beyin tümörü vardı. 8 santimetre büyüklüğünde, 5 santimetre çapında oldukça büyük bu yaş grubunda çok nadir gözüken bir tümör. Bize geldiğinde bebeğin kafası son derece gergin, 46 santimetre çapındaydı. Tümöre bağlı beyninde su toplamasıyla birlikte kafası büyümüştü. Bu büyüklükte gördüğüm ilk tümör ve ilk ameliyatım oldu. Yaklaşık 7 saatlik bir mikro cerrahi ameliyatıyla tümörü tamamen çıkardık. Çok başarılı ve sorunsuz bir ameliyattı. Patoloji raporu da gayet iyi geldi. Kafatası büyüklüğü de normal boyutlarına ulaştı. Bunlar çok nadir gözüken durumlardır. Büyüklüğü itibariyle de ekstra nadir bir hastalık halindeydi."

Kılıç, Heya bebeğin bundan sonra normal bir bebek olarak hayatına devam edeceğine dikkati çekti.

Tümörü çıkardıktan sonra bir şey kalmadığını kaydeden Kılıç, "Çocuk büyüdükçe kafasındaki büyüme gözlerinin içeri doğru çökmesiyle durum fark edilmişti. Beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 20'si çocuk yaş grubunda görülür. Bir kısmı anne karnında gelişir. Özellikle beynin su dolaşım yollarındaki tümörler ekstra tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:21
  1. Medicana

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