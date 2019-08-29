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5 aydır kayıptı! İple asılı parçalanmış cesedi bulundu

İzmir Bornova'da yaklaşık 5 aydır her yerde aranan Nurettin Yıldızöz’ün, ormanlık alanda iple asılı ve vücut bütünlüğü bozulmuş haldeki cesedi bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
5 aydır kayıptı! İple asılı parçalanmış cesedi bulundu

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nin yakınındaki ormanlık alanda, iple ağaçta asılı bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, vücut bütünlüğünün tamamen kaybolmuş cesetle karşılaştı.

5 aydır arandığı ortaya çıktı

Olay yerine güvenlik şeridi çeken jandarma, ceset üzerindeki kıyafetlerde yaptığı aramada Nurettin Yıldızöz adına kimlik bulundu. Kiklik üzerinden yapılan araştırmada, Nurettin Yıldızöz’ün ailesinin yaklaşık 5 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, olay yerinde yapılan incelemede Yıldızöz’ün kendini asarak intihar ettiği ileri sürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yıldızöz’e ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:10
  1. İzmir
  2. Nurettin Yıldızöz
  3. ceset

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