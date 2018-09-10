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5 Avrupa ülkesinden katil İsrail’e çağrı

Avrupa Birliği üyesi Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere, İsrail'e, Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de yıkımların başlatılması kararını gözden geçirmesini istedi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:46
5 Avrupa ülkesinden katil İsrail’e çağrı

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fransa,  Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin, Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer ile  ilgili planı "uygulamaması için" İsrail'e çağrıda bulundu.

Ortak açıklamada, 5 ülkenin, Filistin Devleti'nin topraklarını  korunması için stratejik öneme sahip bölgede bulunan Han el-Ahmer köyüne ilişkin  endişeleri defalarca dile getirdiği belirtildi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin Han el-Ahmer’in yıkımı konusunda takdir  yetkisini İsrail hükümetine bıraktığına işaret edilen açıklamada, "AB Dış  İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini ile  birlikte İsrail hükümetine, köyü ve içinde bulunan okulu yıkma ve bu yerin  sakinlerini başka yerlere yerleştirme planını uygulamaması çağrımızı  yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yıkımın ve burada yaşayanların başka yerlere  yerleştirilmelerinin toplum ve iki devletli çözümün geleceği için ciddi sonuçlar  doğurabileceği kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica  Mogherini de geçen hafta cuma günü İsrail'e Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan  Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de yıkımların başlatılması kararını  gözden geçirmesi için çağrıda bulunmuştu.

YIKIM KARARIYLA GÜNDEME GELEN HAN EL-AHMER

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han  el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek bölgenin 7 gün içinde  boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık  190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden  gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi  eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi, Filistin'in farklı bölgelerinden gelen  gönüllülerle bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin  direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de  bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İSRAİL'İN E1 PROJESİ

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden  zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12  bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi  kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki Bedevileri göç  ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim  yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:46
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