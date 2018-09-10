5 Avrupa ülkesinden katil İsrail’e çağrı

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin, Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer ile ilgili planı "uygulamaması için" İsrail'e çağrıda bulundu.

Ortak açıklamada, 5 ülkenin, Filistin Devleti'nin topraklarını korunması için stratejik öneme sahip bölgede bulunan Han el-Ahmer köyüne ilişkin endişeleri defalarca dile getirdiği belirtildi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin Han el-Ahmer’in yıkımı konusunda takdir yetkisini İsrail hükümetine bıraktığına işaret edilen açıklamada, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini ile birlikte İsrail hükümetine, köyü ve içinde bulunan okulu yıkma ve bu yerin sakinlerini başka yerlere yerleştirme planını uygulamaması çağrımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yıkımın ve burada yaşayanların başka yerlere yerleştirilmelerinin toplum ve iki devletli çözümün geleceği için ciddi sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de geçen hafta cuma günü İsrail'e Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de yıkımların başlatılması kararını gözden geçirmesi için çağrıda bulunmuştu.

YIKIM KARARIYLA GÜNDEME GELEN HAN EL-AHMER

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi, Filistin'in farklı bölgelerinden gelen gönüllülerle bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İSRAİL'İN E1 PROJESİ

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki Bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.