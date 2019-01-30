"5. Avrupa Birliği Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi"

LEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen 5. Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşma çabalarının desteklendiği belirtilerek, "Kıbrıs sorununda ilgili BM kararları ile AB müktesebatı değerleri ve ilkeleri doğrultusunda kapsamlı, uygulanabilir bir çözüme yol açacak müzakerelerin yeniden başlaması için devam eden çabalara kararlı desteğimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başkent Lefkoşa'da Filoxenia Konferans Merkezi’nde düzenlenen zirveye, ev sahibi olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell katıldı.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, AB'nin finansal istikrarı ve ekonomik şoklara karşı direncini güçlendirmek amacıyla tam teşekküllü Avrupa Mevduat Sigortası Planı kurulması için bir yol haritası üzerinde çalışıldığı, AB ülkeleri arasında Bankacılık Birliği ve Sermaye Piyasaları Birliğinin en yakın zamanda tamamlanacağı konusunda anlaşıldığı bildirildi.

Türkiye ile AB ilişkilerinin öneminin teyid edildiği deklarasyonda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile açık bir diyaloğun devamı, göç, terörle mücadele, ekonomi ve ticaret gibi temel alanlarda iş birliğinin sürdürülmesi gerekiyor. Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşma çabalarını takdir ediyoruz. Kıbrıs sorununda ilgili BM kararları ile AB müktesebatı, değerleri ve ilkeleri doğrultusunda kapsamlı, uygulanabilir bir çözüme yol açacak müzakerelerin yeniden başlaması için devam eden çabalara kararlı desteğimizi yineliyoruz.

AB'ye göç akışlarının yönetimi, Birliğimizin karşılaştığı en ciddi zorluklardan biri olmaya devam ediyor. AB'nin dış sınırlarının daha etkili kontrolü uzun vadeli çözümler gerektiriyor. AB-Türkiye geri kabul anlaşmasının tam ve etkili bir şekilde uygulanması için tüm AB üye ülkeleri ile iş birliği esastır. Akdeniz'de hayatlarının korunması için kalıcı çözümlerle ele alınmalıdır."

Zirve toplantısının ardından basın açıklaması yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile "isim" konusunda varılan prensip anlaşmasını "Avrupa'nın önemli başarısı" olarak değerlendirdi.

Güney Avrupa ülkelerinin gerek ekonomik sorunlar gerekse sığınmacı krizinden en çok etkilenen ülkeler olduğunu belirten Çipras, bu sebeple daha fazla birlikte mücadele vermeleri gerektiği konusunda anlaştıklarını kaydetti.

- "Avrupa'nın yeni bir iltica sistemine ihtiyacı var"

Düzensiz göçmen kriziyle mücadele kapsamında dayanışma çağrısını yineleyen Çipras, "Avrupa'nın dayanışma ve sorumluluğun adil bir şekilde paylaşılması temelinde yeni bir iltica sistemine ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Çipras, Avro Bölgesi'nde bütçe sorunları için birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret ederek, işsizlikle mücadele kapsamında bir Avrupa Fonu'nun oluşturması gerektiğini vurguladı.

Gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini hatırlatan Çipras, "Önümüzdeki hafta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bulacağım. Buradaki toplantımızın ortamını da aktaracağım. Her birimizin karşılıklı ilişkilerinde olduğu gibi AB-Türkiye ilişkilerinde de karşılıklı saygı ve uluslararası hukukun dayanak noktası olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu çerçevede Kıbrıs'ta BM kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözümü destekliyoruz." dedi.

Çipras, Doğu Akdeniz'de doğal zenginliklerden yararlanmanın bir egemenlik hakkı olduğunu savunarak, "Çözüm tüm Kıbrıslıların, yani hem Rum hem de Türk Kıbrıslıların faydasına olacaktır. Doğal kaynakların çıkarılmasından kaynaklanan gelirler eşit ve adil bir şekilde Rumlar ve Türkler arasında paylaşılmalı." diye konuştu.

- "Kıbrıs'ta BM kararları kapsamında kalıcı bir çözüm hedefliyoruz"

Rum lider Nikos Anastasiadis enerji konusunun zirveye katılan ülkeler arasında en önemli konu olduğunu belirterek, Akdeniz'in enerji transferi için alternatif bir koridor teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde doğal kaynakların kullanılması yönünde destek veren liderlere teşekkür eden Rum lider, Kıbrıs'ta BM kararları kapsamında kalıcı bir çözüm hedeflediklerini sözlerine ekledi.