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Korona Virüs 5 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

5 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vefat sayısı yine rekor kırdı. Son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 128'i semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 533 bin 198 oldu. Vefat sayısı ise 196 artarak 14 bin 705'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:14:00 - 2020-12-05 19:21:34
5 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 128'i semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 196 olarak gerçekleşti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 705'e, toplam hasta sayısı ise 533 bin 198'e yükseldi.

Günlük iyileşen hasta sayısı 4100 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4100 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 427 bin 242'ye yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84'e, ağır hasta sayısı ise 5800'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim" ifadelerini kullandı.

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