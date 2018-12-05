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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Türk kadınının siyasal ve toplumsal alanda kendisini var etmesi için büyük devrimlere imza atan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz"

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:34
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk kadınının siyasal ve toplumsal alanda kendisini var etmesi için büyük devrimlere imza atan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk kadınının siyasal ve toplumsal alanda kendisini var etmesi için büyük devrimlere imza attığını belirten Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:34
  1. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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