ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk kadınının siyasal ve toplumsal alanda kendisini var etmesi için büyük devrimlere imza atan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk kadınının siyasal ve toplumsal alanda kendisini var etmesi için büyük devrimlere imza attığını belirten Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.