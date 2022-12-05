5 Aralık 2021: Yazar Mustafa Yazgan'ın vefatı

Mustafa Yazgan, 1940 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesi’nden 1963’te mezun oldu. Aynı fakültede doktora çalışması yaptı. Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde asistan oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Özel Kalem Müdürü ve Batı Dilleri Mütercimi, Milli Prodüktivite Merkezi’nde uzman olarak görev yaptı.







1971–76 yılları arasında yayıncılık yaptı. Sanayi Bakanlığı’nda müşavirlik görevinin ardından yeniden 1979’da yayıncılığa başladı. Kültür Bakanlığında müşavirlik yaptığı 1981 yılında çocuk yayınlarını sürdürdü. Gazetecilik ve yazarlık yapan Yazgan, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konferans verdi. Mustafa Yazgan’ın, birçok gazete ve dergide yazı ve şiirleri yayımlandı. Yeni Ülkü, Düşünen Adam, Adalet, Yeni İstiklâl, Büyük Doğu, Yeni İstanbul, Yeni Devir, Sebil ve Vesika gibi gazete ve dergilerde yazdı. Yazgan, şahsi dergi arşivini İDP’ye bağışlayarak proje kapsamında kurulmakta olan matbu dergi kütüphanesine çok kıymetli bir katkıda bulundu. Mustafa Yazgan, 81 yaşında hayatını kaybetti.



