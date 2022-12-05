  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şanlıurfa’da gençlik buluşmasında İbrahim Tatlıses de vardı “Vuruldum başıma bu kaza geldi, gözümü açtım başucumda Erdoğan”

Bunlar ülke yönetecek!

Rusya'da 5 katlı binada patlama: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış: Kusura bakmayın çantada keklik yok

Jim Connolly Türkiye'ye övgü yağdırdı! 'Avrupa'dakine göre çok daha iyi'

Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken cevap!

Flaş iddia: Almanya'da F35 sıkıntısı

Rusya'dan petrol resti açıklaması: Aralık'tan itibaren petrol ürünleri o ülkelere satış yapmayacağız!

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesine ilişkin bomba değerlendirme! "Meydana çıktı iki gereksiz..."

Kalın'dan net mesaj: Bu durumda izin istemeyiz
Tarih 5 Aralık 2021: Yazar Mustafa Yazgan'ın vefatı
Tarih

5 Aralık 2021: Yazar Mustafa Yazgan'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Yazar Mustafa Yazgan'ı hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 07:51:00 -
5 Aralık 2021: Yazar Mustafa Yazgan'ın vefatı

Mustafa Yazgan, 1940 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesi’nden 1963’te mezun oldu. Aynı fakültede doktora çalışması yaptı. Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde asistan oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Özel Kalem Müdürü ve Batı Dilleri Mütercimi, Milli Prodüktivite Merkezi’nde uzman olarak görev yaptı.



1971–76 yılları arasında yayıncılık yaptı. Sanayi Bakanlığı’nda müşavirlik görevinin ardından yeniden 1979’da yayıncılığa başladı. Kültür Bakanlığında müşavirlik yaptığı 1981 yılında çocuk yayınlarını sürdürdü. Gazetecilik ve yazarlık yapan Yazgan, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konferans verdi. Mustafa Yazgan’ın, birçok gazete ve dergide yazı ve şiirleri yayımlandı. Yeni Ülkü, Düşünen Adam, Adalet, Yeni İstiklâl, Büyük Doğu, Yeni İstanbul, Yeni Devir, Sebil ve Vesika gibi gazete ve dergilerde yazdı. Yazgan, şahsi dergi arşivini İDP’ye bağışlayarak proje kapsamında kurulmakta olan matbu dergi kütüphanesine çok kıymetli bir katkıda bulundu. Mustafa Yazgan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23