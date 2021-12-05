5 Aralık 1995: Türkeş’in, "Ezan Türkçe Okunsun" Diyen Nusret Demiral'ın İstifasını İstemesi

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, "Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde olduğu gibi ezan Türkçe okunsun" diyen eski Devlet Güvenlik Mahkemesi başsavcısı Nusret Demiral'ın MHP üyeliğinden istifasını istedi.





Coşkulu bir katılım töreni ile MHP'den milletvekili adayı olan Ankara DGM eski Başsavcısı

Nusret Demiral, seçimlere yaklaşık bir ay kala ‘‘Ezan Türkçe okunmalı’’ demişti.

Daha sonra konuşmasının yanlış anlaşıldığını savunan Demiral, ‘‘Ezanın Arapça okunmasına karşı

değilim’’ demesine karşın, MHP'den ihraç mekanizmasıyla karşı karşıya kalmıştı.

MHP ardından ısrarla istifasını istemiş, ancak Demiral istifa etmeyeceğini açıklayarak,

direnmişti.

Seçimlerden sonra MHP barajı geçemeyince, MHP Lideri Alparslan Türkeş, MHP

Genel Başkan Yardımcısı Servet Turgut başta olmak üzere, yönetimden bir çok isim bu sonuçta, Demiral'ın ‘‘Türkçe ezan demeci’’ ve asılsız anketlerin etkili olduğunu savunmuştu.





05 Aralık 1934: Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanun kabul edilmesi

1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.



