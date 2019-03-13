5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna girdi: 2 ölü, 1 yaralı Kayseri'nin Develi ilçesinde kontrolden çıkan ay çekirdeği yüklü kamyon, çarptığı 5 aracı da sürükleyerek beyaz eşya deposuna girdi- Kamyondaki iki kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kontrolden çıkan ay çekirdeği yüklü kamyonun, çarptığı 5 aracı da sürükleyerek beyaz eşya deposuna girmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı. Celal Ç'nin kullandığı 38 JH 157 kullandığı plakalı kamyon, Develi ilçesi Aşık Seyrani Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 5 araca çarptı. Devrilen kamyon, çarptığı diğer araçları da önünde sürükleyerek 4 katlı binanın zemin katındaki beyaz eşya deposuna girdi. Kamyon sürücüsü Celal Ç. ile yanındaki Şener K. hayatını kaybetti. Yoldan geçen bir kişi ise yaralandı. Yaralı, Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale geldi. Beyaz eşya deposunun yanı sıra üst katındaki dairede de büyük hasar oluştu. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazanın yol açtığı hasar nedeniyle araçların çarptığı bina oturanlar, tedbir amacıyla tahliye edildi.

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