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5. Antika ve Nostalji Festivali 9 Mart'ta başlıyor

Beşiktaş, Beyoğlu, Ortaköy, Üsküdar ve Kadıköy'den 25 antikacının bir araya geleceği "Antika ve Nostalji Festivali", İstanbul Deniz Müzesi'nde kapılarını açacak

06 Mart 2019 Çarşamba 19:06
5. Antika ve Nostalji Festivali 9 Mart'ta başlıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Beyoğlu, Ortaköy, Üsküdar ve Kadıköy'den 25 antikacı bir araya geleceği "Antika ve Nostalji Festivali", İstanbul Deniz Müzesi'nde 9 Mart'ta başlayacak.

Antika kültürünü ve koleksiyonerliği genç kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen festival, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Antikacılar ve Sahaflar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Antika meraklıları festivalde 19. yüzyılda Osmanlı'da ve Avrupa'da kullanılan tespih, saat, fincan takımı gibi eserlerin yanı sıra 1950-1970 yıllarına ait gramofon ve taş plak gibi nostaljik ürünlere de ulaşabilecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenen festivalde 300 yıllık taht, 130 yıllık sunum tepsisi, sedef kakmalı sehpa, porselen fincan, el işçiliğiyle yapılmış biblo gibi pek çok antika eser yer alacak.

Festival, 17 Mart'a kadar İstanbul Deniz Müzesi fuaye salonunda 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 19:06
  1. Antika
  2. Deniz Müzesi
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  4. İbb
  5. nostalji

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