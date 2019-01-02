"5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"na doğru

İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın başvuruları sona erdi.



Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kardeşlik" teması altında gerçekleştirilen yarışmaya animasyon, kısa film ve kısa senaryo dallarında 307 eser başvuru yaptı.

Eserlerin ön değerlendirmesi ise 2 ayrı jüri, tarafından, 8- 9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ayşe Karaköse, Murat Çeri ve Yektacan Özçift'ten oluşan jüri, senaryoları, Tuba Deniz, Nuray Kayacan, Kubilay Erkan Yazıcı, Sinan Sertel ve Seyit Çolak'tan oluşan diğer jüri ise kısa film ve animasyon dalındaki eserleri değerlendirecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen proje Koordinatörü Cemil Nazlı, organizasyonun Hazreti Muhammed adına yapılıyor olmasının, projenin her aşamasında daha fazla hassasiyet gerektirdiğini ifade etti.

Nazlı, yarışmanın bu yıl ayrıca 95 farklı ülkede tanıtım çalışmalarının yapıldığını aktararak, kendilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Yunus Emre Enstitüsü'nün destek verdiğini söyledi.

Proje Danışma Kurulu üyelerinden Nazif Tunç da yarışmanın ülküsü, davası, sevdasının çok büyük olduğuna işaret ederek, Hazreti Muhammed'in ahlakını sinema yoluyla toplumlara anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tunç, Türk-İslam Medeniyeti'nin bin 500 yıldan bu yana şiirle, nesirle, hüsn-i hatla, mimariyle yapmak istediğini, şimdi sinema yoluyla denemeye çalıştıklarını söyleyerek, "Hakikat-ı Muhammedi olan bu sevda, sinema için yeni bir yoldur, yeni bir üslup, yeni bir tertiptir. Onlarca ülkeden gelen kardeşlik temasında 307 eser de bunu destekliyor." dedi.

Danışma Kurulu üyesi İhsan Kabil ise bugün toplumların kardeşlik kavramına çok ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konu üzerine düzenlenen 'Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması' çok önemli bir işlevi yerine getirecekmiş gibi görünüyor. Hem ferdi planda hem de toplumsal ve ülkeler arası ilişkilerde biraz zedelenmiş gibi duran bu insani tutum, en kitlesel sanat dallarından biri olan sinema tarafından değişik veçheleriyle islenmiş olacak. Zaman zaman kaybettiğimiz bu insani hasletin, sanatın duyarlılığıyla hatıra getirilmesi çok kıvanç ve heyecan verici."



Toplamda 100 bin Türk lirası ödül dağıtılacak yarışmanın gala ve ödül töreni 16 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.



















