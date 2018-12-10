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"5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"na doğru

Bu yıl "Kardeşlik" teması altında gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, 16 Şubat 2019'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:51
"5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"na doğru

İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film ve Senaryo Yarışması" başvuruları, 31 Aralık'ta sona erecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gösterilen yarışma kapsamında, toplam 100 bin Türk lirası değerinde ödül dağıtılacak.

Yarışmanın danışma kurulunda Nazif Tunç, Turgay Tanülkü, İhsan Kabil, Ahmet Mercan, İsrafil Kuralay, Sadık Yalsızuçanlar, Ali Ural ve Mahmut Fazıl Coşkun'un yanı sıra akademi, medya, sanat, edebiyat ve sinema dünyasından 25 isim projede görev alacak.

Yarışmanın ana jürisinde ise "Hazreti Ömer" dizisi, "Cennetin Krallığı" ve "Karayip Korsanları" yapımlarında rol alan oyuncu Ghassan Massoud, El- Cezire medya kanal direktörlerinden Ahmed Mahfuz, edebiyatçı, ressam ve yapımcı Shems Friedlander ile İsrafil Kuralay, Nagihan Haliloğlu, Turgay Tanülkü, Mahmut Fazıl Coşkun ve Koray Sevindi yer alıyor.

Bu yıl "Kardeşlik" teması altında gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, 16 Şubat 2019'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.

Başvuruların "www.alemlererahmetfilm.com" adresinden yapılabileceği yarışmaya ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri de destek veriyor.



Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:51
  1. 5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması

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