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5. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali devam ediyor

5.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:18
5. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali devam ediyor

5. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali’nde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serla Balkarlı sahne aldı.


Adıyamanlı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser bir saat sürdü. Klasik eserlerle başlayan program Türk besteci ve aranjör Hakan Ali Toker’in Türk Müziği düzenlemeleriyle devam etti. Programda Zeki Müren şarkılarından Kemani Serkis Efendiye ve Sarı gelin Türküsüne kadar pek çok eserde konuklar eserlerin sözlerine koro şeklinde eşlik etti.


Konserin bitiminde sanatçı uzun süre ayakta alkışlandı. Adıyaman’ı ve insanlarını çok sıcak içten bulduğunu belirten Balkarlı, yeniden davet edilirse büyük bir mutlulukla gelebileceğini söyledi.


Festivalin 22 Nisan Pazartesi Korolar Şenliği, 25 Nisan Perre Antik Kentinden Adıyaman Türküleri, 26 Nisan Cuma günü İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Solisti Yeşim Gökalp konser ve Festival Akademisi sunumu ile kapanış yapılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:18
  1. konser
  2. sanat

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