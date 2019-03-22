5. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali 5.

5. Adıyaman Uluslar arası Müzik Festivalinin açılışı Filarmoni Orkestrasının Konseriyle başladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük salonunu sanatseverlerin hıncahınç doldurduğu konserdefestival coşku içinde başladı. Adıyaman Filarmoni Orkestrasının Festival açılış konserinde solistliğini devlet sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası daimi solisti piyanist Gülsin Onay, şefliğini ise Özgür Oğuz yaptı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde 18 Mart Çanakkale Zaferi de unutulmadı. Serdar Bozdemir’in düzenlemesini yaptığı Çanakkale Türküsü seyircilerden büyük alkış aldı .Konserin ikinci bölümünde sahneye gelen Gülsin Onay Adıyaman Filarmoni Orkestrası ile Mozart 414 La Majör Piyano Konçertosunu seslendirdi.

Konser bitiminde seyirciler dakikalarca sanatçıları ayakta alkışladı. Gecenin sonunda konuklara Adıyaman çiğköftesi ve lokum ikramları yapılarak müzik şöleni lezzet şöleni ne dönüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.