5 adımda Ramazan pidesi yapmak bu kadar basit!

Akşam ezanı saatine yakın mis gibi bir koku alıyorsanız şüphesiz Ramazan pidesidir. Evde kendi pidesini yapmak isteyenler için çörek otuyla süslenmiş, yumuşacık bir pastane pidesi tarifi hazırladık. Ramazan pidesinin yapımı kolay gibi görünse de bir türlü istenen tat yakalanamaz. Pidenin püf noktası ise hamurun kıvamı ve mayasıdır. Mayalanma süresini kararında yapmak gerekir. Ramazan pidesinde diğer bir püf nokta ise hamurda kullanılan su ve sütün ılık olmasıdır. Lafı uzatmadan ve daha fazla iştahınızı kabartmadan 5 adımda pastane pidesi tarifi sizlerle...

Ramazan pidesi tarifi için malzemeler

1 çay bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yeteri kadar un

Hamurun üzeri için:

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı su

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Çörek otu

5 adımda ramazan pidesi tarifi

1. Ramazan pidesi tarifinde hamurun kıvamı oldukça önemli. Öncelikle geniş bir kaba ılık sütü ve suyu alın. Yaş mayayı ufalayarak içinde eritin. Tuz, toz şeker ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Şeker ve maya iyice erimelidir.

2. Kullanacağınız unu önce eleyin. Elenmiş unu azar azar ilave ederek karışıma ekleyin ve yoğurun. Ele çok yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Üzerini temiz bir bezle örtüp 30 dakika mayalanması için bekletin.

3. Yağlı kağıt serili tepsiye un serpiştirip hazırlayın. Pide hamurunu alıp tepsinin ortasına yerleştirin. Elinizle bastırarak yuvarlak Ramazan pidesi şeklini verin.

4. Bir kâsede un ve suyu çırpın. Parmak uçlarınızı bu suya batırın ve sonra hamura bastırarak kenar ve üst çizgilerini oluşturun. Üzerini temiz bir mutfak havlusuyla örtün ve tekrar mayalanması için yarım saat bekletin.

5. Hamur kabarıp şeklini kaybedebileceği için çizgileri tekrar bir çatalla belirginleştirin. Üzeri için yumurta sarısı ve zeytinyağını bir kâsede çırpın. Fırça yardımıyla hamurun tamamına sürün ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Ramazan pidesi hazır. Afiyet olsun.

Ramazan pidesi hamurunun püf noktası

Hamurda kullanılan mayanın güzel eritilmesi gerekmektedir.

Kullanılan un elenmiş olmalıdır.

Kullanılan su ve süt ılık olmalıdır.

Mayalanması için hamur mutlaka dinlendirilmelidir.