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5 adet tam donanımlı kara ambulansı Erzincan’da hizmete girdi

Erzincan’da sağlık alanında yürütülen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 5 adet tam donanımlı kara ambulansı, düzenlenen törenle Erzincan’a teslim edildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 19:04
5 adet tam donanımlı kara ambulansı Erzincan’da hizmete girdi

Erzincan’da sağlık alanında yürütülen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 5 adet tam donanımlı kara ambulansı, düzenlenen törenle Erzincan’a teslim edildi.


112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’nde düzenlenen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sağlık personelleri katıldı.


Törenin açılış konuşmasını yapan 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Osman Kağan Çakır; “ Erzincan 112 Başhekimliği olarak Erzincan’da Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında merkez ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza 51 ambulans 5 paletli ambulans olmak üzere toplamda 57 ambulans olarak hizmet verilmektedir. Bugün Sağlık Bakanlığımızın hizmet sunma ağımızı genişletme çabaları ile ilimize mevsimsel şartlara uygun 5 adet arazi şartlarına uygun yeni ambulanslar tahsis edilmiştir. Yeni ambulanslar ile ilimizdeki ambulans sayısı 62 olmuştur. 112 Başhekimliği bünyesinde hizmet vermekte olan 15 istasyon 62 araç ile 24 saat vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunulmaktadır. Kentsel bölgede vakaya 10 dakikanın altında kırsal bölgede vakaya 30 dakikanın altında ulaşım sağlanmaktadır. Erzincan sağlığı için gerekli acil sağlık hizmetleri önlemleri alınmış olup devamlı geliştirilmeye sağlanmaktadır.” dedi.


Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile hizmete giren ambulansların Erzincan’a hayırlı olmasını temenni eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş daha sonra 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ni ziyaret ederek, personellerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:04
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