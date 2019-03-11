0553 313 94 23

5 adet halk otobüsü hizmete başladı

Bayburt Belediyesi Bayburt’taki toplu ulaşım problemine çözüm üretecek bir uygulamayı hayata geçirdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:59
5 adet halk otobüsü hizmete başladı

Bayburt Belediyesi Bayburt’taki toplu ulaşım problemine çözüm üretecek bir uygulamayı hayata geçirdi.


Toplu ulaşımda yeterli görülmeyen dolmuş problemine çözüm sunmak adına 5 adet halk otobüsü hizmete başladı. Hizmete giren 5 adet halk otobüsüyle yetersizlikler yaşanan toplu ulaşımda rahatlama sağlanacak.


Bayburt Belediyesi’nin yeni halk otobüslerinin hizmete başlamasıyla birlikte toplu taşıma kartları da verilmeye başlandı. Vatandaşlar kartlarını Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edebilecekler. Kartlı sistemden şehit yakınları ve gaziler, öğrenciler, engelliler, emekliler, 65 yaş üzeri ile sivil olmak üzere tüm vatandaşlar yararlanabilecek. 65 yaş üzeri vatandaşlar, engelliler, şehit yakınları ve gaziler ise otobüslerden ücretsiz faydalanacak.


Otobüslerin güzergâhları ise şöyle:


“Genç Osman Mahallesi, Ak Kent Konutları, Baykent Konutları, Belkent Konutları Taşköprü Saat Kule


Diş Hastanesi Esentepe Mahallesi Paşakent Konutları, Toki, Bahçesaray, Saat Kule


21 Şubat Sanayi Sitesi, Emniyet, Çiçil, Çoruh Evler, Doğakent, Polis Okulu, Liseler Kampüs, Sanayi, Saat Kule


Kaleardı Mahallesi, Afet Konutları, Şehit Osman Kooperatifi, İmam Hatip Lisesi, Kızıldağ, Devlet Hastanesi, Şingah Mahallesi, Saat Kule


Dede Korkut Kampüsü, Dörtyol, Demirözü Kavşağı, Üniversite Saat Kule.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:59
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tolga'nın kadro dışı kalma nedeni açıklandı
    1. Tolga'nın kadro dışı kalma nedeni..
    2. Avrasya’da buğday ve un üretiminde..
    3. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
    4. İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
    5. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
    6. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
    7. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
    8. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    9. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
    10. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
    13. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
    14. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
    15. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
    16. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
    17. Hırsızlık çetesi çökertildi
    18. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    19. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
    20. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var