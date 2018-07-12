Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağış miktarları belli oldu!

24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adaylarına vatandaşlar tarafından yapılan bağış rakamları belli oldu. Muharrem İnce için 143 bin kişi 25.8 milyon lira bağışlarken, Meral Akşeneriçin 17 bin kişi 5.4 milyon lira bağışladı. Temel Karamollaoğlu için 2 bin 543 kişi 805 bin lira bağışlarken, Selahattin Demirtaş için 3 bin kişi 489 bin lira bağış yaptı. Doğu Perinçek ise bine yakın kişiden 300 bin lira bağış aldı.

MUHARREM İNCE 25.8 MİLYON LİRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hariç tutulduğunda en çok bağışı 25.8 milyon lira ile CHP'nin adayı Muharrem İnce topladı. 143 bin kişinin bağışta bulunduğu İnce, bu tutarla, bir önceki seçimde CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun topladığı 8.5 milyon liralık bağış toplamını 3'e katladı.

MERAL AKŞENER: 5.4 MİLYON LİRA

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e ise yaklaşık 17 bin kişi 5.4 milyon liralık bağışta bulundu. İnce'den sonra en çok bağışı Akşener aldı.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: 805 BİN LİRA

Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu için 805 bin lira bağışlandı. Karamollaoğlu'na bağış yapan kişi sayısı 2543 oldu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: 489 BİN LİRA

2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olan ve cezaevinde tutuklu bulunduğu için sınırlı bir kampanya dönemi geçiren HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 3 bin kişi toplamda 489 bin lira bağış yaptı. Demirtaş, 2014'te bu rakam 1.2 milyon liraydı.

DOĞU PERİNÇEK: 300 BİN LİRA

Vatan Partisi'nden aday gösterilen Doğu Perinçek'e ise bine yakın vatandaş yardım yaptı. Perinçek'e yapılan toplam bağış tutarı 300 bin lirayı buldu.

HARCANMAYAN BAĞIŞ HAZİNE'YE GİDECEK

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilgili kararı uyarınca adaylar, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış alabildi. Söz konusu sürede, bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedildi. Bağış tutarları YSK tarafından 14 Ağustos'a kadar kamuoyuyla paylaşılacak. Bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (13 bin 916 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım ise Hazineye intikal ettirilecek.

(Dünya)