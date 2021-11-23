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Kadın - Aile 5-7 aylık bebek gelişimi
Kadın - Aile

5-7 aylık bebek gelişimi

5 aylık bebek gelişimi bebeğin hareketlerinin arttığı, bilinçli olarak vücudunu çok daha iyi kullanabildiği bir dönemdir.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:13:00 - 2021-11-23 13:20:16
5-7 aylık bebek gelişimi

5 aylık bebek hareketleri önceki aylara göre biraz daha çeşitlidir. Bu ay bebek destekle rahatlıkla oturabilir ve otururken başını dik tutabilir, destekler çekildiğinde de bir süre oturur pozisyonda durabilir.

5 aylık bebeğe ek gıda olarak ne verilebilir?

Bebekler 5 aydan itibaren anne sütünün yanı sıra püreler, meyve suları veya ezilmiş sebzeler tüketmeye başlayabilir. Özellikle 5 aylık bebeklerin yoğurt ve patates tüketmeleri de önerilmektedir.

5 aylık bebek kilosu ne kadar olmalı?

Böylece bebeğin gelişimi takip edilir. 5 aylık kız bebeklerin bu dönemdeki boyu, 57 ila 70 cm. uzunluğunda, ağırlığı 5000 ila 8700 gr. aralığında ve baş çevresinin ortalama 42 cm. olması beklenir. 5 aylık erkek bebeklerin boyunun 58 ila 70 cm. ağırlığının 5100 ila 9000 gr. aralığında ve baş çevresinin ise 42 cm. olmalıdır.

7 aylık bebek gelişimi

7 aylık bebek hareketleri önceki aylara göre biraz daha gelişmiştir. Önceki ay destekli otururken dik durabilen bebek bu ay desteksiz oturmaya hazırdır.

7 aylık bebek kilosu ne kadar olmalı?

7 aylık kız bebeklerinin, bu dönemde 61 ila 73 cm. uzunluğunda ve 5800 ila 9800 gr. ağırlığında olması beklenir. Aynı dönemde erkek bebeklerin boyunun 32 ila 75 cm. ağırlığının ise 6000 ila 10200 gr. aralığında olması gerekir.

Yani artık kuru üzüm, bezelye gibi yiyecekleri eline alabilir. Eliyle yiyebileceği humus, yoğurt gibi yumuşak kıvamlı yiyecekler de verilebilir

 

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