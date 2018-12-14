FETÖ operasyonunda 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14 yüzbaşı, 51'i üsteğmen,1'i teğmen, 115'i astsubay, 19'u uzman çavuş toplam 219 şüphelinin yakalanması için için saat 01.00 sıralarında operasyon yapıldı.

Operasyon sürüyor

Şüphelilerin 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.