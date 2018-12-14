FETÖ operasyonunda 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı!
İstanbul merkezli başlatılan FETÖ operasyonunda tamamı muvazzaf 219 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 4'ünün albay rütbesinde olduğu öğrenildi.14 Aralık 2018 Cuma 09:30
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14 yüzbaşı, 51'i üsteğmen,1'i teğmen, 115'i astsubay, 19'u uzman çavuş toplam 219 şüphelinin yakalanması için için saat 01.00 sıralarında operasyon yapıldı.
Operasyon sürüyor
Şüphelilerin 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
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