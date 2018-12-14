0553 313 94 23

FETÖ operasyonunda 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı!

İstanbul merkezli başlatılan FETÖ operasyonunda tamamı muvazzaf 219 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 4'ünün albay rütbesinde olduğu öğrenildi.

14 Aralık 2018 Cuma 09:30
FETÖ operasyonunda 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14 yüzbaşı, 51'i üsteğmen,1'i teğmen, 115'i astsubay, 19'u uzman çavuş toplam 219 şüphelinin yakalanması için için saat 01.00 sıralarında operasyon yapıldı.

Operasyon sürüyor

Şüphelilerin 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:30
  1. operasyon
  2. FETÖ
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. saat 01.00

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1638 dk önce
    TAMAM. TSK, HSK DA FETÖ MÜCADELESİ İYİ GİDİYOR. EMNİYET DE, SİVİL KURUMLARDA DURAKLAMA OLDU. PEKİİİ İKİ YIL OLDU !! BUGÜNE KADAR YARGILANIP İFADE VEREN HAKİM SAVCILAR, VALİLER, ASKERLER, EMNİYET MÜDÜR AMİRLERİ,.... SİYASİLERDEN BAĞLANTISI OLANLARIN, HİÇ Mİ İSİMLERİNDEN VERMEDİ ??!!?? ONLARA DOKUNMAYIN DİYE TALİMAT MI VERİLDİ???
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev aldı.
  1. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine..
  2. Altınordu'da hedef Boluspor maçı
  3. Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın..
  4. TCMB'den döviz depo ihalesi
  5. Efkan Ala Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı
  6. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
  7. Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor
  8. Astsubayın evinde FETÖ elebaşının..
  9. Filede büyük randevu
  10. Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray
  11. KOBİ’lere teknoloji ürünlerini..
  12. Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen..
  13. Arkas Spor'un ilk 4 hedefi
  14. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ..
  15. Gediz Elektrik CBÜ’deki konferansa..
  16. "Bir medeniyet fikriniz yoksa..
  17. İçeri giren geri kaçtı! Mide..
  18. Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın..
  19. Ersun Yanal kimdir?
  20. "Kötü tezahürata son verelim"
Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
Günün âyet ve hadisi
Günün âyet ve hadisi

Günün Karikatürü

14 Aralık 2018
Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...