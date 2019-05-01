Batılı ülkelerden Türkiye'ye 4’lü medya operasyonu

Gezi olaylarından bu yana sınır ötesinden organize bir şekilde Türkiye karşıtı yayınlar yapan yabancı basın-yayın kuruluşları, hedeflerini bir adım öteye taşıdı. İlk olarak FETÖ’cüler tarafından kurulan internet sitelerini fonlayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, şimdi kendi mecralarıyla doğrudan ‘Türkçe’ içerik üretmeye başladı. Buna ek olarak Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD’nin devlet kanalları da büyük bir ortaklık kurarak ‘Türkçe’ dijital yayına başladı.

BAE Veilaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan, Türkiye’ye karşıtı faaliyetleri fonluyor.

Gezi’de test ettiler

Yabancıların Türkçe yayınları çok eskiye dayansa da yayınlar daha çok ‘sosyo-kültürel’ içerikliydi. Gezi olayları ile birlikte içeriklerde büyük bir değişim yaşandı. Gezi olaylarında Taksim’den 24 saat canlı yayın yaparak sokak olaylarını kışkırtan küresel medya organları, ardından doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye’yi kuşatma harekatına hız verdi.

Bir ayağı Körfez’de

Türkiye karşıtı kuşatmanın bir ayağını Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri fonlu medya organları oluşturdu. Suudi Arabistan sermayeli ‘Saudi Resarch and Marketing Group’a (SRMG) bağlı Al-Awsat, Türk okuyuculara hitap etmek için bir haber sitesi kurdu. Şarkul Avsat adıyla yayın hayatına başlayan sitenin haber içeriklerinde FETÖ için “Gülen Hareketi” ve PKK'nın Suriye uzantısı YPG için ise, “Ankara’nın PKK’nın bir uzantısı olarak gördüğü Halk Koruma Birlikleri (YPG)” ifadesi kullanılıyor. SRMG’nin diğer adımı ise satın aldığı İngiliz yayın organı ‘The Independent' üzerinden Türkiye’ye kanca atmak oldu. Geçtiğimiz günlerde “Independent Türkçe” adıyla yayına başlayan sitenin yazar kadrosu içinde Türkiye karşıtı kışkırtıcı yorum ve haberleri ile tanınan Robert Fisk de var.

FETÖ’cülere açık destek

BAE’nin dev bütçeli “Al-Arab Publishing House” adlı şirketi de Türkiye’ye yakından ilgi gösteriyor. Şirket, çoğunluğunu FETÖ’cülerin oluşturduğu, yayın yönetmenliğini firari Yavuz Baydar’ın yaptığı Ahval News’i fonluyor. Firari FETÖ’cüler de Ahval’in BAE tarafından fonlandığını sık sık zikrediyor. İngiltere merkezli şirketin çatısı altında Al-Arab Gazetesi, The Arab Weekly, Al Jadeed ve Middle East Online da sık sık Türkiye’yi hedef alan yayınlara imza atıyor.

Zayid’e her ay brifing

Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Haitham El-Zobaidi'nin her ay Birleşik Arap Emirlikleri Veilaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ın ofisini ziyaret ettiği ve aylık raporlar sunarak direktif aldığı iddia ediliyor. Dubai merkezli Körfez Haber (Gulf News) BAE’nin denetimindeki bir başka medya kuruluşu. Gulf News’in bağlı olduğu holdingin başında BAE bürokrasisi ve bakanlıklarında görev yapmış isimler bulunuyor. Türkçe yayın yapan “korfezhaberi.com”un holdingle bağlantısı olabileceği iddia ediliyor.

ABD ikinci ayak

Medya kuşatmasının bir ayağını da ABD oluşturuyor. ABD de etkinliklere ‘sunucu/spiker’ gönderecek kadar FETÖ’ye yakın olan FOX televizyonu, Türkiye’deki yerel yayınında da muhalefetin yayın organı gibi çalışıyor. Kanal sık sık kışkırtıcı haberleriyle gündeme geliyor. Ekonomimize yönelik manipülatif haberleriyle tanınan ABD şirketi Bloomberg’in de Türkiye’de ortaklıkları bulunuyor.

4’lü ittifak kurdular

Kuşatmada üçüncü ayak ise Avrupa. Hali hazırda Türkçe yayın yapan devlet kanalları BBC (İngiltere), Deutsche Welle (Almanya) ve Voice of America (ABD) aralarına France24’ü (Fransa) de alarak ilginç bir ortaklığa adım attı. 4 yayın organı, Deutsche Welle'nin öncülüğünde “Tarafsız Gündem +90” adlı Youtube kanalı kurarak Türkçe yayına başladı. 4 kanalın dünyanın başka bir yerinde benzer bir ortalıkğı bulunmadığı belirtiliyor. Proje, Deutsche Welle’nin 2018-2021 yıllarını kapsayan görev planlaması dahilinde yer alıyor. Planlamaya ilişkin metinde “Ümitlerin aksine Türk hükümeti otoriter bir çizgi izlediği konusunda artık kuşkuya yer bırakmıyor” ifadeler yer alıyor. Kurumdan yapılan açıklamalarda DW Genel Müdürü Peter Limbourg’un Nisan ayının başında projeyi Alman meclisinde tanıttığı, “milletvekillerinin de projeyi destekledikleri” ifade ediliyor. Projenin tutması durumunda aynı isimle televizyon kanalı da kurulabileceği dile getiriliyor.

(Yeni Şafak)