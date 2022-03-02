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Korona Virüs 4.doz Biontech randevuları açıldı mı? 3 doz Biontech olan ne zaman 4.doz yaptırabilir?
Korona Virüs

4.doz Biontech randevuları açıldı mı? 3 doz Biontech olan ne zaman 4.doz yaptırabilir?

Kimler 4.doz Biontech aşısı olabilir? Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Biontech aşısının 4.dozuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Bİontech 4.doz randevusu açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-02 20:04:00 -
4.doz Biontech randevuları açıldı mı? 3 doz Biontech olan ne zaman 4.doz yaptırabilir?

Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

4.doz Biontech randevuları açıldı mı? 3 doz Biontech olan ne zaman 4.doz yaptırabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Kovid-19 tedbirlerine Türkiye'den daha sonra başlayan ülkelerin kısıtlamalardan büyük oranda vazgeçtiğine işaret ederek, "Bildiğiniz gibi, ülkemizde de bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Salgının biteceğine dair somut işaretler gördüğümüzde toplumsal hayatı baskılayan şartları normalleştirecek adımları attık. Karantina ve izolasyon süreleri, tarama testleri, temaslılık durumu gibi birçok uygulamada değişikliğe gittik. Bizi normalleşmeye götüren bu adımların isabetli olduğunu görüyoruz” dedi.

4.doz Biontech aşılarına ilişkin Bakan Koca, “Henüz bir karar yok. 4. doz uygulaması gerekecekse daha çok riskli ve bağışıklığı baskılanmış kişiler için düşünülebilir” dedi.

12 yaş altına Turkovac aşısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise Bakan Koca, “TURKOVAC için böyle bir çalışmayı başlattık” ifadelerini kullandı.

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