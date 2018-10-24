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4B'liler kadroya geçecek | MHP'den 4B çalışanlarına kadro teklifi

Binlerce taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya alınmasından sonra kadro dışı kalan diğer taşeron işçilerin yanında 4B’liler ve sözleşmeli çalışanlar da kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçmeyi bekliyor. Taşeron işçi, 4B’liler ve sözleşmeli çalışanların beklediği iyi haber MHP’den geldi. MHP kadro dışı çalışanların kadroya alınması için kanun teklifi verdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:08
4B'liler kadroya geçecek | MHP'den 4B çalışanlarına kadro teklifi

Binlerce taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya alınmasından sonra kadro dışı kalan diğer taşeron işçilerin yanında 4B’liler ve sözleşmeli çalışanlar da kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçmeyi bekliyor. Taşeron işçi, 4B’liler ve sözleşmeli çalışanların beklediği iyi haber MHP’den geldi. MHP kadro dışı çalışanların kadroya alınması için kanun teklifi verdi.

MHP’nin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi ve af teklifinden sonra bu kez de kadro dışı kalan taşeron işçiler, 4B’liler, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi için hazırladıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Başkanlığına sunduğu 4 kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalaycı, bu durumun, anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğunu, çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli öğretmenler istihdam edilmektedir. Devletin ihtiyaca yeterli kadro ihdas etmemesi, bu nedenle kadrolu öğretmen istihdam edemez duruma düşmesi ve bu açığı karşılamak üzere, yeni sorun ve eşitsizlikler yaratacak şekilde sözleşmeli öğretmenliği asli bir istihdam şekline çevirmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kadro dışı kalmış taşeron işçiler, 4B’liler sözleşmeli öğretmenlere kadro

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, bugün, TBMM Başkanlığına sunduğu 4 kanun teklifinde, öğretmenlerin kadrolu olarak çalışması, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması öngörüldüğünü, bunun yanı sıra, aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki eşitsizliğin giderilmesini ve kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamanın amaçlandığını bildirdi. Böylece, kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve sorumlulukları aynı veya benzer olan ve aynı unvanı taşımakla birlikte farklı statülerde istihdam edilen personelin statüsü, mali ve sosyal hakları ile diğer hakları konusunda farklılıkların ortadan kaldırılacağını savunan Kalaycı, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemizde yer alan ve kamuda kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B’li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi amacıyla hazırlanan bu kanun tekliflerinin bir an önce yasalaşmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:08
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