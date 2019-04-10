497 bin liralık dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Muğla’da emekli iki öğretmen kız kardeş ile birlikte dört kişiyi 497 bin TL dolandıran 4 şüpheliden ikisi Muğla’da, ikisi de Samsun’da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki emekli öğretmen Ö.B. ve 95 yaşındaki ablası G.B., 180 bin lira para ve yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasını aynı gün içerisinde 3 farklı zamanda dolandırıldı. Ayrıca O.E. ve A.E. isimli vatandaşların da 17 bin TL dolandırılması olayları ile ilgili olarak Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının aynı zamanda ve aynı yöntemle olduğunu tespit etti ve dolandırıcıların aynı kişiler olabileceğini değerlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde dolandırıcıların yakalanması için oluşturulan özel ekip çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu olayın faillerinin Yusuf Aygin, Umut Sarıdal, Mehmet Sarıdal ve Halil Karaçizmeli olduğu tespit edildi. Yusuf Aygin isimli şüpheli, emekli öğretmen kız kardeşleri dolandırmak için tekrar irtibata geçmesi üzerine alınan tedbirler sonrası Muğla merkezde, Halil Karaçizmeli ise Fethiye’de yakalandı.

Yürütülen soruşturmada dolandırıcılık olayına adı karışan ve Samsun’a gittikleri tespit edilen Umut Sarıdal ve Mehmet Sarıdal isimli şahıslar Muğla Asayiş Şubesinin özel sivil ekipleri tarafından Samsun’da kaldıkları otelde yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerden Halil Karaçizmeli ve Yusuf Aygin isimli şahıslar Muğla’da, Umut Sarıdal ve Mehmet Sarıdal ise Samsun’da çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.