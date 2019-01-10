0553 313 94 23

49 milyon kişinin bilgileri FETÖ sanığından çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 32 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından Nazmi Mert'e ait hafıza kartında, 49 milyon kişinin MERNİS bilgilerinin bulunduğu belirtildi- Savunma yapan sanık Nazmi Mert, dijital verilere usule uygun şekilde el konulup işlem yapılmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi

10 Ocak 2019 Perşembe 19:50
49 milyon kişinin bilgileri FETÖ sanığından çıktı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince tüm Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle birçoğu aynı dairenin eski çalışanı 32 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Darbe girişimi öncesi İstihbarat Daire Başkanlığında mühendis olarak çalışan Nusret Şehmuz Mungan, işi gereği çok defa fazla mesai yapmak zorunda kaldığını, 15 Temmuz'da da bu kapsamda görev yerinde olduğunu ileri sürdü.

Olay günü İstihbarat Daire Başkanlığında bulunmasının darbe girişimi kapsamında olmadığını savunan Mungan, "15 Temmuz'dan sonra izne ayrılacağım için 3 gün boyunca mesai yaptım. Olayları televizyondan takip ettim. Darbe girişiminde bulunmam ve katkı sağlamam söz konusu değildir." savunmasını yaptı.

Üzerine atılı "FETÖ üyeliği" ve "askeri veya siyasi casusluk" suçunu da işlemediğini iddia eden Mungan, mahkeme heyetinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi.

- 49 milyon vatandaşın bilgileri hafıza kartında

Daha sonra savunma yapan eski İstihbarat Daire Başkanlığı personeli mühendis Nazmi Mert'e üzerine atılı suçlamalar hatırlatılarak, el koyulan eşyaları arasında bulunan bir hafıza kartında, 49 milyon kişinin Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) bilgilerinin bulunduğu ifade edildi.

Sanık Mert, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev yerine gitmediğini, girişim bitinceye kadar da evinden ayrılmadığını beyan ederek, İstihbarat Daire Başkanlığının ele geçirilmesi teşebbüsünde bulunmadığını iddia etti.

Yaptığı görevin teknik bir görev olduğunu ve bazı bilgilere erişimi konusunda kısıtlamalar bulunduğunu beyan eden Mert, bu nedenle istihbari nitelik taşıyan bilgileri elde etmesi ve yaymasının mümkün olmadığını öne sürdü.

El koyulan eşyaları arasındaki bir hafıza kartından 49 milyon kişinin MERNİS bilgilerinin tespit edilmesi konusunda da Nazmi Mert, söz konusu hafıza kartının da içinde bulunduğu dijital verilere usule uygun şekilde el konulup işlem yapılmadığını iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.

Savunma yapan sanıklar Bülent Günay ve Hasan Hüseyin Gerçek de suçlamaları kabul etmeyerek beraat taleplerini mahkemeye iletti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 19:50
  1. 49 milyon kişinin MERNİS bilgileri
  2. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. İstihbarat Daire Başkanlığı
  6. MERNİS

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da trafik kazası: 8 ölü
    1. İran'da trafik kazası: 8 ölü
    2. Yıldırım'dan '3600 ek gösterge'..
    3. 49 milyon kişinin bilgileri FETÖ..
    4. Ordu’da yarın okullar tatil mi? Ordu..
    5. Ünlü siyasetçi İstanbul'da gözlük..
    6. Yalova merkezli FETÖ'nün "askeri..
    7. Elazığ’da yarın okullar tatil mi?..
    8. "İnancımın belediye başkan adaylığıyla..
    9. "İstanbul ile ilgili tecrübelerini,..
    10. Yerli elektroşok Wattozz'a talep..
    11. Hatay Valisi Doğan'dan geçici barınma..
    12. Adıyaman'da içme suyu borusu patladı
    13. Galatasaray, Antalya kampını tamamladı
    14. Çorum’da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    15. Alay konusu oldu: Trump, Bolton'a..
    16. Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    17. Sakarya'da DEAŞ operasyonu
    18. Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    19. Son seçim anketinde CHP'ye büyük..
    20. A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye