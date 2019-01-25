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49. Dünya Ekonomik Forumu sona erdi

25 Ocak 2019 Cuma 15:39
49. Dünya Ekonomik Forumu sona erdi

DAVOS (AA) - 49. Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi.

Siyaset ve iş dünyasından dünyanın en etkili liderlerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi, "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla yapıldı.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta başlayan ve onlarca devlet ve hükümet başkanının katıldığı forum, bugün yapılan kapanış töreniyle sona erdi.

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilen Davos Zirvesi'ne 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirildi.

Zirvenin ana konuları arasında küreselleşme, iklim değişiklikleri, Çin’de ve küresel ekonomide büyümenin yavaşlaması, ticaret savaşları, Yemen ve Suriye krizi, popülizmin yükselişi, göç sorunu, yoksullukla mücadele ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) süreci, teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, ruh sağlığı, robotik gelişmeler, yapay zeka ve dijitalleşme gibi başlıklar ele alındı.

Toplantılarda, küreselleşmenin kapsayıcı olabilmesi için uluslararası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Davos toplantılarına Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:39
  1. Davos
  2. WEF

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