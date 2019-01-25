DAVOS (AA) - İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın Direktörü Winnie Byanyima, "Çok az sayıda zenginin serveti günde 2,5 milyar dolar artarken, dünyadaki en fakir 3,8 milyar insanın serveti günde 500 milyon dolar azalıyor." dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son gününde çeşitli oturumlar düzenlendi.

Oxfam Direktörü Winnie Byanyima, oturumda yaptığı konuşmada, teknolojinin dünyadaki milyonlarca insanın yoksulluktan kurtarılmasına yardımcı olduğunu, bunun yanında milyonlarca kişinin geride kaldığını ifade ederek, çok zengin ile yoksul insanlar arasındaki eşitsizliğin arttığını söyledi.

Byanyima, "Aşırı ekonomik eşitsizlik kontrolden çıktı. Çok az sayıda zenginin serveti günde 2,5 milyar dolar artarken, dünyadaki en fakir 3,8 milyar insanın serveti günde 500 milyon dolar azalıyor." dedi.





- "Gelir toplama sistemleri manipülasyon ve istismara açık"





Kamu kurumları ve özel kuruluşlara dünya çapında sektör odaklı denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan PwC International'ın Küresel Başkanı Robert Moritz de dünya vergi sistemlerinin modasının geçtiğini, bunun gelecek için uygun olmadığını söyledi.



Moritz, bugün birçok şirket liderinin, firmalarına düşen "adil payı" ödemek ve dünyadaki eşitsizliğin azalmasına yardımcı olmak istediğini ancak gelir toplama sistemlerinin manipülasyon ve istismara açık olduğunu vurguladı.



Dünyada insanların, para ve otoriteye sahip güçlü kişiler gördüğünü, bu insanların kaynakları kötüye kullanarak yoksullara yardım etmediğini ve güvensizliğin katlanarak büyüdüğünü savunan Moritz, dijitalleşme sayesinde bu durumdan kaynaklanan mutsuzlukların kayıt altına alındığını söyledi.





- 4. Sanayi Devrimi'ne eşlik edecek bir sosyal değişim önerisi





Dördüncü Sosyal Dönüş Merkezi yazarı Hilary Cottam ise vergi sistemindeki durumun refah sistemleri içinde doğru olduğunu ifade ederek, "Geçen yüzyılda kurulan mükemmel refah sistemleri artık işe yaramıyor." dedi.

Dijital teknolojinin kullanıldığı 4. Sanayi Devrimi'ne eşlik edecek bir sosyal değişim önerisinde bulunan Cottam, "Her sanayi devriminde sosyal bir devrim oldu. Çünkü her sanayi devrimi çok büyük eşitsizlikler yarattı." diye konuştu.

Bu arada, 22 Ocak'ta başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu, yapılan kapanış töreni ile sona erdi.



